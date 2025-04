Campionato di Promozione: San Pietro in Vincoli e Sparta Castel Bolognese in lotta per la salvezza

Il campionato di Promozione, propone per domani le gare della giornata n.32. Al termine della ‘stagione regolare’ mancano 3 turni. San Pietro in Vincoli e Sparta Castel Bolognese sono in pole position per conquistare la salvezza diretta, ma non possono permettersi passi falsi. Cervia United-Forlimpopoli. Cinque gare di fila senza vittorie (4 pareggi e un ko) hanno frenato i gialloblù. La formazione di mister Montanari, che dovrà rinunciare allo squalificato Tisselli, ha l’obiettivo di chiudere la stagione nei piani alti, conservando il 5° posto a quota 51. Gli artusiani invece hanno assoluto bisogno di punti, essendo al 14° posto, in piena zona playout, con 34 punti, a -1 dalla salvezza.

Classe-Frugesport. Derby senza troppe motivazioni di classifica, se non quelle di prestigio per i padroni di casa (6 risultati utili nelle ultime 7 giornate), sesti a quota 50. Mancherà lo squalificato Bastari. Gli ospiti, ultimi, hanno subìto anche la mano pesante del giudice sportivo: Bangoura e Zalambani 4 giornate a testa; Volta e Lanzoni una.

San Pietro in Vincoli-Riccione. La formazione di mister Delmastio – undicesima con 36 punti – deve tenere d’occhio la zona retrocessione, ovvero il Forlimpopoli che è a -2, ma anche le performance dell’Edelweiss Forlì, terzultima con 10 punti di ritardo dal 13 ° posto (se scendono a 6, si riattiva il meccanismo del playout). Lo Spiv, privo di Okonkwo squalificato, deve tuttavia darsi una mossa, perché il ruolino di marcia (4 punti nelle ultime 5 giornate) non è esaltante. Il Riccione è 4°.

Sparta Castel Bolognese-Savignanese. Di fatto è uno scontro diretto. I castellani, tredicesimi a quota 35, sono reduci da 5 pareggi e una sconfitta, e vantano appena un punto di margine sulla zona playout. Gli ospiti, reduci dall’1-4 casalingo contro la capolista Fratta Terme, sono a quota 38, solo apparentemente fuori dai giochi.