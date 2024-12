Campionato di Promozione: sfide cruciali per playoff e playout

Comincia oggi pomeriggio, alle 15, con l’anticipo Savignanese-United Cervia, il programma della giornata n.17 del campionato di Promozione. Al giro di boa mancano altri 2 turni, compreso il recupero dell’ottava giornata previsto per domenica 22. La formazione ospite allenata da mister Montanari, sempre all’8° posto con 25 punti, è reduce dal 2-2 casalingo acciuffato al 92’ contro il Diegaro e punta a risalire la china verso la zona playoff, che dista 4 lunghezze. Con 16 punti invece, i padroni di casa, pur essendo fuori dalla zona playout, non possono dormire sonni tranquilli, perché, in fondo alla classifica, c’è gran fermento.

Domani alle 14.30 si giocano le altre gare, a cominciare da Riccione-Classe. Sul sintetico del ‘Nicoletti’ si disputa lo scontro diretto fra le quinte della classe, appaiate a quota 27, a -2 dalla zona playoff. Basterebbe anche solo rimontare un punto al Misano (2° a quota 34) per riattivare il meccanismo del playoff fra seconda e quinta. Il Classe, che ha incassato un solo gol nelle ultime 5 giornate viene da 2 vittorie di fila. I padroni di casa invece sono annunciati in frenata, reduci da 2 ko di fila contro San Pietro in Vincoli e Fratta Terme. Un San Pietro in Vincoli ferito dal ko interno contro il fanalino di coda Edelweiss Forlì prova a rialzarsi subito, sfidando in trasferta il Civitella. Lo Spiv, che già aveva lasciato l’intera posta alla Frugesport, penultima della classe, rende visita ad un avversario che, fra le mura amiche, ha perso con Fratta Terme e Diegaro, ma ha anche vinto contro la capolista Santarcangelo.

Al ‘Benedetti’ di San Vittore di Cesena, lo Sparta Castel Bolognese affronta il Diegaro in un match sulla carta complicato. I castellani, che mercoledì prossimo, alle 20.30, recupereranno il match casalingo contro il Bakia Cesenatico rinviato per pioggia domenica scorsa, sono al 14° posto con 12 punti, con entrambi i piedi in zona playout. Il trend è comunque positivo (5 punti nelle ultime 3 uscite) e impone al Diegaro, 7° con 26 punti, di tenere quantomeno le antenne dritte. Molta attenzione dovrà prestare anche il Fratta Terme, 3° della classe con 32 punti e a -3 dalla capolista, dalla trasferta di Fruges. La matricola massese, col clamoroso 4-1 esterno di domenica scorsa nella tana del Verucchio, ha infatti riaperto i giochi della zona rossa. La Frugesport, pur essendo sempre in zona retrocessione, è infatti risalita al terzultimo posto a -3 dalla coppia Sparta Castel Bolognese-Forlimpopoli, ma ad un solo punto dalla riattivazione del meccanismo del playout.

Sugli altri campi: Bakia Cesenatico-Verucchio, Forlimpopoli-Santarcangelo, Edelweiss Forlì-Bellariva, Stella Rimini-Misano.