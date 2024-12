Campionato di Promozione: ultima giornata del girone d'andata tra sfide decisive

Nel campionato di Promozione si gioca tra oggi e domani l’ultima giornata del girone d’andata. Si ritornerà in campo per il primo turno della seconda metà della stagione sportiva il 4 e 5 gennaio del 2025. Queste i sette anticipi odierni.

S.Orso-Lunano. "Oggi – dice il diesse del Lunano Matteo Dominici – ci troviamo ad affrontare il Sant’Orso che come noi in questo momento lotta per la salvezza, sarà sicuramente una partita molto bloccata dove nessuna delle due squadre vorrà commettere errori per perdere punti in classifica. Noi dovremo essere bravi a non aver fretta di fare gol, cercando di sfruttare al meglio ogni occasione e rimanere sempre sul pezzo senza mai farsi prendere dalla fretta del risultato". Novità da una parte che dall’altra: nel Lunano ci sarà il neo acquisto Fabio Sottile, esterno difensivo classe 1993, nel S.Orso il nuovo allenatore Claudio Cicerchia. Si gioca alle ore 14,30.

Sassoferrato Genga-Pergolese. "Abbiamo passato – spiega il presidente della Pergolese Enrico Rossi – una settimana molto difficile per quanto successo domenica al nostro giocatore Matteo Salciccia che per fortuna sta molto meglio e in questi giorni dovrebbe essere dimesso dall’ospedale. Lo spavento è stato grande per tutti ma lo stesso Matteo ci ha invitato a guardare avanti e ad andare a Sassoferrato per vincere. Quello di oggi è un derby, una partita a sé dove la classifica fin qui maturata non conterà nulla. Avrà la meglio chi sarà più motivato e agonisticamente più cattivo. Si gioca alle ore 15.

Fermignanese-Gabicce Gradara. "La vera impresa, dopo quella di Jesi – spiega il diesse dei lanieri Alessio Monceri – sarebbe riuscire a fare risultato contro il Gabicce, la squadra più in forma del campionato, rosa di immenso valore che non è partita bene, ma che ha vinto 5 delle ultime 6 gare, battendo anche la Jesina. Sicuramente sarà importante non avere cali di concentrazione e preparare al meglio la sfida sotto ogni punto di vista". "Affrontiamo – dice dalla parte del Gabicce mister Capobianco – la squadra di grande valore come indica la classifica, in casa è imbattuta, ha il miglior attacco e la migliore difesa, un collettivo di prima grandezza come testimoniano i 12 giocatori andati in rete e per di più è reduce dal prestigioso e importante colpaccio di Jesi. Ci aspetta un impegno tosto, ma la striscia di cinque vittorie nelle ultime sei partite deve darci ancora più forza e consapevolezza della nostra forza". Nel Gabicce del presidente Marsili ci sarà l’ultimo arrivato: il centrocampista classe 1997 Lorenzo Rapagnani, svincolatosi dall’Appignanese. Si gioca alle 14,30.

Vismara-Villa S.Martino. "Derby bello e interessante – dice il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini – tra due squadre che stanno facendo buone cose in questo campionato". Per il Villa il commento prepartita è del diesse Luca Bocci: "Affrontiamo un Vismara che sta facendo un grande cammino, pienamente meritato. Squadra compatta che concede pochissimo, e hanno grandi qualità in avanti. Noi arriviamo da una bella vittoria e vogliamo mettere un altro mattoncino per il nostro obbiettivo, sarà una bella partita da giocare a viso aperto". Si gioca alle ore 14,30.

Le altre gare di oggi: Appignanese-Marina; Barbara Monserra-Vigor Castelfidardo; Moie Vallesina-Jesina. Domani si gioca (ore 14.30): Biagio Nazzaro-Tavullia Valfoglia. Gli ospiti che vengono dal pareggio con il Vismara vorrebbero incamerare un altro bel risultato utile per portare ancora del valore aggiunto alla loro bella classifica. Match da tripla.

Amedeo Pisciolini