Campionato Giovanissimi Elite. Successo del Poggio a Caiano firmato da Piccione e Bonacchi

E’ una vittoria che può valere un’intera stagione quella ottenuta dal Poggio a Caiano nel campionato Giovanissimi Elite sul terreno di gioco del Venturina per 2-1. I medicei, infatti, non solo hanno battuto in trasferta una diretta concorrente per la salvezza, staccandola adesso di tre lunghezze, ma si sono portati anche a un solo punto di ritardo dal Lido di Camaiore, al momento la formazione che occupa l’ultimo posto utile per restare nella massima categoria regionale. A firmare il successo del Poggio a Caiano sono state le marcature di Piccione e Bonacchi che hanno reso vana la rete di Ferrario. Di pari passo invece il Lido di Camaiore ha visto rinviata la propria sfida interna contro la Cattolica Virtus, un match che comunque vede i versiliesi partire con gli sfavori del pronostico, visto che i fiorentini hanno 11 punti in più in graduatoria. Da segnalare infine il ko interno del Coiano Santa Lucia Prato Social Club 2-1 contro i Giovani Fucecchio.