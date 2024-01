CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALI. Il Prato in campo contro l’Aglianese

Dopo una lunghissima pausa natalizia, il campionato Juniores nazionali è pronto a ripartire. In campo domani ci saranno i baby del Prato, guidati dal tecnico Ridolfi. Una squadra in grande ripresa dopo qualche difficoltà di troppo a inizio stagione, e che adesso è chiamata a confermarsi sull’alto standard delle ultime prestazioni. Risultati di fine anno che hanno portato i biancazzurri in quinta piazza a un solo punto dal gradino più basso del podio detenuto dai cugini della Pistoiese e a cinque lunghezze dalla capolista Forlì. Il calendario sembra agevolare il Prato visto che domani alle 15 in casa mette in programma la sfida al fanalino di coda Aglianese. I neroverdi non solo sono ultimi, ma hanno totalizzato finora solo quattro punti. Una formazione che fa fatica a segnare, visti i soli sei gol all’attivo in quindici partite. E il compito domani dovrebbe essere reso ancora più arduo dal fatto di affrontare la terza difesa meno battuta del girone. Insomma, i numeri parlano in favore dei biancazzurri che al contempo non possono permettersi passi falsi.