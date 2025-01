Campionato sammarinese. Ghiggini, dagli Usa al San Giovanni

Settimo posto a quota 23 punti, con un ruolino di marcia di sei vittorie, cinque pareggi e tre sole sconfitte nelle prime 14 giornate di stagione regolare. È un San Giovanni con i piedi ben saldi nei playoff e ad appena quattro lunghezze dalla quarta posizione quello che ha chiuso il 2025 e chiuderà l’andata domenica 12 gennaio contro il Tre Fiori. Un cammino più che positivo, che la società vuole alimentare ulteriormente tanto da essere dimostrata attenta e attiva sul mercato. Alla ripresa, mister Marco Tognacci ha lavorato con due volti nuovi. E altrettante partenze. Niccolò Pruccoli e Tommaso Bastianelli tornano a giocare in Italia ed entrano in rosa Andrea Ghiggini e Riccardo Michelucci. Difensore di ritorno dagli Usa il primo e attaccante uscito dalle giovanili del Rimini il secondo. Entrambi a disposizione per il campionato.