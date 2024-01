Campionato sammarinese. La Fiorita a caccia del sorpasso

Nel primo fine settimana del 2024 riparte subito il campionato sammarinese con il quattordicesimo turno. Con la Virtus capolista in campo domani, oggi La Fiorita vuole tentare il sorpasso. I gialloblù di Montegiardino se la vedranno con il Domagnano (ore 15 ad Acquaviva). Altra gara da tenere d’occhio (ore 15 a Fiorentino) è quella tra Tre Penne e Tre Fiori. Sempre alle 15 in campo anche il Murata con la San Marino Academy: sul sintetico di Domagnano i bianconeri vogliono tornare ad una vittoria che manca da tre turni. Oggi si daranno battaglia anche Cailungo e Juvenes-Dogana: appuntamento alle 15 a Montecchio. Solo una partita nel serale dell’Epifania: alle 18.15 ad Acquaviva c’è Faetano-Fiorentino. Vorrà difendere il trono la Virtus capolista, in campo domani contro il San Giovanni. Non vuole fermarsi il Cosmos che domenica alle 15 a Domagnano se la vedrà con la Libertas. In campo domani anche Folgore e Pennarossa (Fiorentino, ora 15).