Campionato serie A Calcio a 5. Exploit dei Diavoli dei Balcani . Sempre più vicini alla vetta

In attesa che scendano in campo le prime tre della classe, Real Madrink, Autofficina Salva e Dinosauri, nella prima giornata del 2024 del campionato di serie A di calcio a 5 promosso dall’Opes Toscana Calcetto, i Diavoli dei Balcani ne approfittano per portarsi a ridosso della vetta. Vincono 10-5 contro i Masterfurios e sono a due lunghezze di ritardo dalla vetta. A trascinare i Diavoli è il poker di Bakiu, a cui si sommano le doppiette di Gega, Cepele e Pasho. Per gli avversari vanno a referto due volte a testa Geloso e Moretti, e con un gol De Luca. In Diavoli tornano a sperare nel primato, in attesa dello scontro fra Autofficina Salva e Real Madrink, e della sfida di stasera dei Dinosauri a Iolo contro Il Vergè. Chi approfitta della prima giornata del 2024 per riavvicinarsi all’alta classifica sono anche Manchavevi e Red Lion c5. I primi battendo 4-1 il Gallotasaray, i secondi superando 8-4 lo Shakhtar Sacra. Il Manchavevi trova un ispirato Talarico autore di due gol, e poi manda a segno Russo e Giamunno (per il Gallotasaray marcatura di Santini). Il Lion festeggia con le doppiette di Maccelli e Mattera, oltre ai gol di Ciulli e Bartoloni. Infine nuovo ko del fanalino di coda Divano Kiev a cui non basta la marcatura di Camuso per evitare la sconfitta col Lesagora. Quest’ultimi siglano cinque reti con Baldi, Catania e Vona.