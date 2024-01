Campionato Serie A Msp. Il nuovo anno inizia con 5 gol. Real Mentescarsi vola in testa

Cinque gol rifilati al fanalino di coda Le Barbie 1312 e primato agganciato. Inizia nel migliore dei modi il 2024 per il Real Mentescarsi che vola in vetta alla classifica del campionato di serie A di calcio a 7 promosso dall’Msp. La nuova capolista al Parrocchiale di Mezzana vince come da pronostico contro l’ultima della classe col punteggio di 5-1 e centra l’obiettivo di agganciare al vertice il Beyfin Rocca Tedalda. Certo, quest’ultimi devono ancora giocare stasera il loro primo match 2024, con la sfida a Mezzana contro La Briglia, ma comunque il Real ha messo pressione ai rivali per la vittoria del titolo provinciale. E attenzione per la corsa al titolo anche a Mezzana Club e Manchester che sempre stasera fra Galleni e Chiavacci giocheranno rispettivamente contro Ginga Futebol Clube e FChill. Chi è già partita col piede giusto è la Prato Ecologia, vincente 6-1 al Chiavacci contro il Miaf. Un risultato che significa aggancio a quota 15 punti che ora valgono la quinta piazza assieme al Culligan (con una partita in meno di Prato Ecologia e Miaf). Passando al campionato provinciale di serie B, la prima squadra a festeggiare per una vittoria nel 2024 è il Soccer Life, vincente 3-0 sull’Area 22. Il Soccer Life ha agganciato in quarta piazza l’Area 22 a quota 17 punti, dieci in meno rispetto alla capolista Real Pavo.