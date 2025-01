Campionato Uisp Giornata ricca di pareggi

Tanti pareggi nell’ultimo turno del girone A di Serie A1 del campionato di calcio Uisp Empolese-Valdelsa, compreso il secondo della capolista Casa Culturale, frenata a Pozzale dal 4 Mori. I gialloblù empolesi restano così in corsa per un posto nei play-off insieme a Real Isola, Scalese, Sovigliana e Gavena, unica di questo gruppetto a vincere (un gol di Taddei piega lo Strettoio a Montaione). Nel raggruppamento B, preziosa vittoria in chiave finali ‘scudetti’ per la Computer Gross, che con un guizzo di Batistoni regola il Martignana. Scendendo in A2, nel girone C la capolista Massarella vince ancora (Simonetti ed una autorete condannano il Vinci) e si mantiene a più sei sulla Molinese, mentre nel D il Malmantile United espugna Le Botteghe con una rete di Parronchi e aggancia al secondo posto l’Arci Cerreto Guidi, incappato nel secondo ko di fila a Cortenuova contro il Corniola sbagliando anche un rigore (inutile il momentaneo pari di Monaci).

Di seguito il quadro completo. Serie A1, girone A: Strettoio Pub-Gavena 0-1; Castelnuovo-Limitese 0-0; Stabbia-Real Isola 0-0; 4 Mori-Casa Culturale 0-0; Sovigliana-Scalese 1-1; Fiano Certaldo-Ferruzza 1-4. Riposava: San Gimignano. Classifica: Casa Culturale 38; Ferruzza 33; Limitese 27; Real Isola 21; Scalese 19; Gavena, 4 Mori e Sovigliana 17; Castelnuovo 15; Strettoio Pub 12; Fiano Certaldo e Stabbia 9; San Gimignano 5. Girone B: Martignana-Computer Gross 0-1; Vitolini-Usap 2-1; La Serra-Rosselli 1-1; Valdorme-Staggia 1-2; Boccaccio-Le Cerbaie 2-5; Casotti-Fibbiana 1-1. Classifica: Vitolini 32; Computer Gross e Rosselli 24; Fibbiana e Usap 18; La Serra 15; Martignana e Le Cerbaie 14; Valdorme 13; Casotti 12; Staggia 8; Boccaccio 5.

Serie A2, girone C: Mastromarco-Ortimino 1-3; Montespertoli-Sciano 1-0; Monterappoli-Spicchiese 2-1; YBPD United-Pitti Shoes 0-2; Massarella-Vinci 2-0; Molinese-Atletico Team 3-0. Riposava: Brusciana. Classifica: Massarella 35; Molinese 29; Sciano 26; Montespertoli 23; Monterappoli e Pitti Shoes 22; Ortimino 20; Vinci 18; Spicchiese 15; Brusciana 13; Mastromarco 12; Atletico Team 8; YBPD United 4. Girone D: Le Botteghe-Malmantile United 0-1; Corniola-Arci Cerreto Guidi 2-1; Virtus Tavarnelle-Arci San Casciano 2-1; Gs Vico-Piaggione Villanova 0-1; Borgano-San Quirico 0-1; San Pancrazio-Catenese 0-1. Riposava: Unione Valdelsa. Classifica: Unione Valdelsa 31; Arci Cerreto Guidi e Malmantile United 26; Piaggione Villanova 25; Gs Vico 24; San Quirico, Corniola, Le Botteghe e Virtus Tavarnelle 23; San Pancrazio 9; Catenese 8; Borgano 6; Arci San Casciano (-1) -1.

Simone Cioni