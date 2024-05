Campioni provinciali. Nuova Grosseto, che cavalcata. Bravi a crederci fino in fondo

La Juniores della Nuova Grosseto Barbanella si è lauereata campione provinciale. Dopo gli Allievi, anche la Juniores, con una modalità del tutto simile: un punto di vantaggio sui diretti avversari con arrivo al fotofinish.

La squadra allenata da Marco Biagiotti (nella foto) ha tagliato il traguardo con il successo casalingo all’ultima giornata e con una classifica che alla fine ha recitato: Nuova Grosseto Barbanella 72 punti, Massa Valpiana 71. "Un campionato durissimo – dice il mister dei grossetani –, livellato verso l’alto. A parte i nostri diretti avversari, abbiamo incontrato squadre molto forti, come Pitigliano, Roselle, Alberese. Non mi aspettavo un torneo così difficile. Il girone di andata fatto molto bene ha creato un po’ di illusione, ma siamo stati bravi nella seconda parte della stagione a giocarcela punto a punto senza mai perdere di vista l’obiettivo".

Un torneo lungo ed estenuante fatto di molti momenti, tra cui ovviamente anche quelli chiave. "Sicuramente aver vinto i due scontri diretti contro il Massa Valpiana ha agevolato il nostro compito – sottolinea Biagiotti –, ma anche le vittorie ottenute nei minuti finali contro l’Alberese e contro l’Alta Maremma, sono risultati ugualmente decisivi".

La Nuova Grosseto Barbanella, quindi, torna a vincere anche con la juniores e il prossimo anno parteciperà al torneo regionale. "Questa categoria è molto complessa – aggiunge Biagiotti –, per tanti ragazzi è una sorta di Purgatorio. Stanno per uscire dal settore giovanile, ma ancora non sono in pianta stabile in una prima squadra". Marco Biagiotti, che in passato aveva vinto a livello regionale, ottiene anche il successo in ambito provinciale. Un record anche questo.