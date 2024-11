Lucchese, sonora sconfitta a Campobasso: 3-0

Campobasso, 3 novembre 2024 – La Lucchese anche da Campobasso torna con una sonora sconfitta 3 a 0. I rossoneri non entrano mai in partita e non tirano mai nella porta avversaria. Gli uomini di braglia passano in vantaggio al 27’ con Pierno, che calcia dalle retrovie, Welbeck in spaccata non arriva la palla va sui piedi di D’Angelo che salta Dumbravanu e poi Palmisani e segna il gol del vantaggio. Padroni di casa in vantaggio e padroni del campo. Al 40’ arriva il raddoppio dei rossoblù. Palmisani, con il pallone tra le mani, atterra con uno sgambetto Baldassin. Il direttore di gara estrae il cartellino rosso e concede il calcio di rigore. Coletta appena entrato in campo, per un soffio non intercetta il tiro di Di Nardo, che raddoppia Si va al riposo con la Lucchese sotto di due gol e con un uomo in meno. Nella ripresa è sempre il Campobasso che fa la partita e al 180 arriva la terza rete di Di Nardo, che realizza la sua doppietta di giornata ed ancora una volta buca la difesa rossonera. Per la Lucchese è notte fonda. Gli uomini di gorgone non hanno mai creato occasioni, hanno subito la forza di questo Campobasso ben schierato da Braglia. Adesso però la situazione inizia davvero ad essere preoccupante. La zona playout dista tre punti e domenica al Porta Elisa arriva il Legnago Salus, formazione che si trova al penultimo posto e per questo vincere sarà fondamentale, per evitare di essere risucchiati nei bassifondi. A fine partita la squadra è stata fischiata dai tifosi giunti da Lucca e presenti allo stadio, che hanno contestato la prestazione e la situazione.

Tabellino

Campobasso Lucchese 3 – 0

CAMPOBASSO (3-4-1-2): F. Forte; Mancini, Mondonico, Calabrese; Pierno, Baldassin (29’ st Serra), Pelliteri (23’ st Bigonzoni), Morelli; D’Angelo (22’ st Prezioso); Di Stefano (22’ st R. Forte), Di Nardo (30’ st Spalluto). (A disp.: Guadagano, Haveri, Celesia, Scorza, Lombari, Bossio). All. Braglia

LUCCHESE: (3-5-2): Palmisani; Sabbione(38’ st Frison), Dumbravanu, Cartano; Ndiaye (1’ st Djibril), Quirini, Welbeck (41’ pt Coletta), Catanese, Antoni (32’ st Visconti); Saportiti, Costantino (32’ st Selvini). (A disp.: Tumbarello, Magnaghi, Fazzi, Sasanelli, Botrini, Gemignani, Leone). All. Gorgone.

Arbitro: Drigo di Portoguaro.

Reti: 27’ pt D’Angelo, 42’ pt (rig.) e 18’ st Di Nardo.

Note: angoli 5-2; ammoniti Frison e Spalluto; espulso al 40’ pt Palmisani per fallo antisportivo; recupero 4’ pt e 3’ st.