Serie C, domani sera il Carpi ospita la Ternana. La scelta di Serpini: Cortesi titolare dietro le punte

CARPI

La sfida di domani sera con la Ternana apre il finale di girone di andata del Carpi che deve ancora ospitare due corazzate come gli umbri e Torres e affrontare due scontri salvezza a Legnago e Sestri Levante. E allora, proprio in vista del match di sabato 30 a Legnago sono possibili alcune valutazioni da parte di mister Serpini, visto che Rossini e Contiliano sono diffidati. I dubbi di formazione sono così almeno tre. Recuperato Tcheuna a destra dopo il fastidio al polpaccio che lo aveva obbligato a chiedere il cambio a Gubbio, la difesa dovrebbe vedere il ritorno di Rossini (per Calanca) al fianco di Zagnoni, con Verza a sinistra e Panelli recuperato per la panchina. In mediana spazio a Contiliano, Mandelli e Figoli, davanti invece si va verso l’altra novità quella di Cortesi titolare.

Gallesi. Ieri mattina una delegazione biancorossa assieme al difensore Rossini ha visitato la mostra fotografica (foto) dedicata, a 20 anni dalla sua scomparsa, alla memoria di Floriano Gallesi, arbitro e dirigente di pallavolo, calcio e basket, che per una stagione è stato anche presidente biancorosso: era il campionato 1999-2000 di C2 in cui Gallesi accettò il testimone da Alfredo Saltini, con una società ormai allo sbando, che dopo la retrocessione in D chiuse i battenti col fallimento nonostante il grande impegno del ’Gallo’ per salvare il salvabile. La mostra, aperta al pubblico, è allestita presso la palestra ’Gallesi’ di via Ugo da Carpi.

Programma. La 16^ giornata si è aperta con Perugia-Arezzo 2-0, Rimini-Vis Pesaro 0-1 e Spal-Torres 1-0. Oggi (15) Pianese-Legnago e Entella-Campobasso, (17,30) Milan Sestri L. e (19,30) Ascoli-Gubbio, domani (20,30) Carpi-Ternana, Lucchese-Pontedera e Pescara-Pineto. Classifica: Pescara 36, Entella e Ternana (-2) 30, Torres 29, Vis Pesaro 26, Arezzo 25, Pianese e Campobasso 23, Gubbio e Rimini 21, Carpi e Perugia 18, Pineto e Spal (-3) 15, Lucchese 14, Pontedera 13, Ascoli 12, Milan U23 e Sestri 11, Legnago 8.

d.s.