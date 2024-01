Candido: "Ci tenevamo a ripartire bene. Data una bella spallata al campionato"

"Questa vittoria la dedichiamo a Laerte e alla sua famiglia". A farsi portavoce dello spogliatoio della Robur, Roberto Candido (nella foto), autore della rete che ha deciso la partita Siena-Terranuova Traiana. "In questa giornata particolare ci teniamo a mandare a Lorenzo Mulinacci e ai suoi cari un messaggio di vicinanza, per il lutto che ha colpito loro e tutti i senesi. E anche noi, non appena abbiamo saputo quello che era accaduto".

Il bianconero è quindi ‘tornato in campo’. "Ci tenevamo a ripartire dopo i tre e pareggi consecutivi – ha sottolineato –, era arrivato il momento di dare una spallata al campionato. Nonostante la flessione non abbiamo mai avuto paura, perché siamo una squadra consapevole del proprio valore. Sapevamo che nel corso di una stagione ci sono periodi sottotono, in cui non riesci a ottenere il massimo risultato. Noi siamo stati bravi a mantenere l’equilibrio e oggi siamo riusciti a conquistare quei tre punti che volevamo a tutti i costi: la vittoria era fondamentale". Contro un’avversaria tosta, che ha venduto cara la pelle. "Il Terranuova Traiana ha dimostrato di meritare di stare nelle prime posizioni della classifica – ha affermato Candido –. All’andata non c’ero, ma me ne avevano parlato i miei compagni. Nei tre giorni che abbiamo avuto a disposizione ci siamo preparati bene sapendo di incrociare un’avversaria costruita bene, di ottimo livello, sia dal punto di vista fisico che tattico, con buone trame di gioco: mi hanno anche un po’ sorpreso". "Per quanto riguarda il gol – ha aggiunto – ho approfittato di un loro errore. La rete ha poi indirizzato la gara, un episodio favorevole ogni tanto ci vuole. Sul ruolo posso dire che a me piace stare in campo che sia sulla trequarti che sia da mezzala, va benissimo. Dietro le punte il mio compito è legare il gioco, segnare una soddisfazione a livello personale". I tre punti, anche in considerazione che il Signa ha osservato il turno di riposo, hanno permesso al Siena di portarsi a +10 dalle inseguitrici, un vantaggio considerevole. "E’ stata sicuramente una vittoria importante – ha chiuso Candido –, un successo che ci ha anche consentito di allungare sul Terranuova Traiana. Sì, può essere considerata una svolta decisiva, ma soltanto se daremo continuità al risultato. Siamo ancora imbattuti (21 i risultati utili consecutivi inanellati, un record ndr) e questa è un’ottima cosa. Dobbiamo proseguire su questa strada e conquistare più punti possibile, il più velocemente possibile per chiudere il campionato".