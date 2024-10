Canestrari si gode il Fano:: "Bravi e si può migliorare"

Il direttore sportivo del Fano Roberto Canestrari (foto) sabato scorso era in tribuna a Monte Porzio insieme al presidente Giovanni Mei.

Canestrari le sue sensazioni sull’esordio della squadra in campionato?

"Sono state buone e positive. Era la squadra che mi aspettavo, avendo visto le amichevoli e conoscendo i giocatori: potenzialmente può vincere tutte le partite e anche con un risultato abbondante. Sabato si potevano fare più gol e quello che abbiamo preso era sulla loro unica occasione avuta. La squadra dovrà crescere, essendo nuova, partita in ritardo e con poche amichevoli. Una squadra che guardi al risultato e al contenuto della partita per migliorare".

Sul piano tecnico si è vista la differenza tra Fano e Castelvecchio, c’è qualcosa su cui si può ancora migliorare?

"Certo che si può migliorare e lo dobbiamo fare. Ne siamo convinti. Ancora non è squadra, ma lo diventerà col tempo e sarà anche bella da vedere".

Il Fano ha fatto 3 gol, ma avrebbero potuti essere molti di più. A cosa addebita gli errori in fase conclusiva?

"Si è sbagliato tanto è vero, e i gol potevano essere di più. Arriveranno però partite dove non ci saranno così tante opportunità e dove un gol potrà bastare, però non si può pensare di sbagliare tante occasioni prima di segnare. Perciò dobbiamo migliorare in fase offensiva e in generale. Abbiamo tanti margini di miglioramento. È un bel gruppo, affiatato, dunque ci sono tutti i presupposti per crescere. La squadra migliorerà e stupirà".

La rosa va bene così?

"Sì, numericamente ci siamo. È normale che, partendo prima e avendo più possibilità di scelta, si poteva migliorare in certi ruoli. Ma è una squadra che mi piace, che abbiamo voluto e che è forte. Poi, non so se si poteva fare meglio. C’è stata difficoltà all’inizio, quando si poteva pensare di fare un altro campionato e avevamo fatto una buonissima squadra per quel tipo di campionato. Poi una decina di giocatori se ne sono andati e abbiamo dovuto rimpiazzarli con altri 10 elementi. Non è stato facile cambiare pelle in poco tempo, ma alla fine siamo contenti".

