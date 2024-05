Calcio Serie C: Canzi, addio al Pontedera. C’è la Juventus femminile

Pontedera, 10 maggio 2024 – Un tecnico con grande esperienza in Serie C ma che ora fa il salto, approdando alla Juventus femminile. Massimiliano Canzi lascia il Pontedera per andare ad allenare le bianconere.

Queste le ultime sirene di radiomercato, confermate da una conferenza stampa indetta dal Pontedera proprio nel pomeriggio di venerdì 10 maggio.

Il tecnico 57enne era alla sua seconda stagione alla guida del Pontedera, con cui ha appunto giocato i playoff sia quest’anno che nel 2022 / 2023, sfiorando il sogno della Serie B.