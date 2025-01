Capraia inciampa in casa. Stasera i quarti di Coppa

Ultimo turno avaro di soddisfazioni per le squadre locali impegnate in Terza Categoria. Nel girone A di Firenze la capolista Capraia rallenta in casa contro l’Euro Calcio Firenze, facendosi rimontare sul 2-2 nella ripresa con due rigori dopo il 2-0 arrivato al rientro dall’intervallo, siglato da Pellegrini dal dischetto e Boni. Ora il team di Costoli ha un margine di soli 2 punti sul San Polo, mentre rimangono 5 quelli di vantaggio sull’imbattuto San Vincenzo a Torri, fermato sull’1-1 a Montelupo dal Cortenuova. Per i rossoblu empolesi a segno bomber Brienza dagli undici metri. Ha visto invece sfumare in pieno recupero la prima vittoria stagionale il Serravalle, che a Cerbaia val di Pesa era riuscito a ribaltare il risultato con Cantini e Cisse prima di incassare il 2-2 dell’Atletico Valdipesa allo scadere.

Giornata di riposo per il Marcialla, che tornerà però in campo stasera alle 20.30 per ospitare il Capraia nei quarti di Coppa Provinciale Firenze, mentre alla stessa ora il Lazzeretto riceverà al Palatresi di Cerreto Guidi il Carraia. In caso di parità al 90’ si procederà subito all’esecuzione dei calci di rigore. Lazzeretto che arriva a questo appuntamento galvanizzato da due vittorie di fila, l’ultima per 4-1 sul San Piero grazie ai gol di Demiri, Perri, Valenti e Benelli. Un successo che porta i biancorossi a meno quattro dalla zona play-off.

Nel girone B di Pisa primo ko stagionale per la capolista Calasanzio, che a Pagnana viene superato 3-1 dal Treggiaia (rete gialloblu di Taddei) e vede avvicinarsi a un solo punto di distanza il Casciana Termelari, vittorioso 1-0 sul campo del Ponzano. Inatteso scivolone anche del Casenuove Gambassi, che nonostante il vantaggio su rigore di Koceku, cede 2-1 sul campo del fanalino di coda La Borra. Abazi firma invece l’1-1 del Giovani Fucecchio 2000 nella ‘tana’ del Montopoli, mentre Oltrera-Ponte a Elsa di lunedì sera è stata rinviata per vento. Infine, nel girone B di Lucca non basta il momentaneo pari di Dante al Galleno contro un ‘corsaro’ Sant’Alessio (1-2 il finale).

Simone Cioni