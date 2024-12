Carlo Forte, presidente provinciale della Figc: "Siamo un team unito che lavora con passione"

Siamo a metà stagione e per il calcio dilettantistico senese è tempo di bilanci: facciamo un’analisi della situazione con il presidente della sezione provinciale Figc Carlo Forte (nella foto).

"Sono stati mesi – sottolinea Forte - estremamente gratificanti per il nostro settore, sia per il girone senese del campionato di Terza categoria che sta proponendo una situazione di avvincente equilibrio, sia per il comportamento di tutti i tesserati che hanno svolto il proprio ruolo in maniera esemplare. A parte un caso, non ci sono stati episodi spiacevoli ed i campionati provinciali proseguono con grande regolarità. Questo è il risultato di un lavoro che dura da più di tre anni: era infatti il luglio del 2021 quando sono stato eletto a capo della sezione provinciale Figc e da allora ci siamo impegnati per far sì che il rapporto con le società sportive sia sempre più proficuo e per dimostrare anche con la nostra presenza fisica sui campi di gioco l’appoggio da parte della Federazione a tutto il mondo del calcio dilettantistico provinciale".

L’unico episodio grigio è stato il match Juniores Torrita-San Quirico…

"Sì, c’è stato un momento di tensione e l’incontro è stato sospeso. E’ un episodio che ha comportato il doppio 0-3 ed una penalizzazione ad entrambe le squadre".

Il vostro è un lavoro di equipe?

"Assolutamente sì. Siamo un team di persone che collaboriamo con grande passione: questo ci consente di seguire in presenza diverse partite dalla terza categoria fino agli esordienti. Siamo molto affiatati e questo è uno dei segreti del buon lavoro che stiamo compiendo".

Quali sono le richieste che vi arrivano più spesso dalle singole società?

"Si tratta per lo più di informazioni relative alla riforma dello sport e quindi soprattutto di aspetti burocratici. Per quel che riguarda la sistemazione degli impianti sportivi, ci siamo mossi in anticipo lo scorso settembre, quando abbiamo contattato di persona i sindaci dei vari comuni per sottolineare la possibilità di usufruire del credito sportivo da parte del Coni per migliorare le strutture e renderle più efficienti. Una buona parte dei lavori è già stata compiuta, altri verranno effettuati in tempi brevi".

Il rapporto con il settore arbitrale?

"Si è sviluppata in questi tre anni una interessantissima sinergia con l’Aia, che porta ad una fattiva collaborazione che si vede nel buon rendimento degli arbitri in campo. Con Fausto Rugini portiamo avanti un lavoro che fa bene a tutto il settore e che dà sicurezza anche ai direttori di gara più giovani. Il rapporto con lui è di grande stima".

E il 2025?

"L’augurio è che si vada avanti continuando a far bene e, se possibile, anche meglio che in passato…".

Giuseppe Stefanachi