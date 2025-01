Carpi, arriva la capolista: "Serve una gara perfetta"

di Davide SettiCARPIFra cerotti, rientri in extremis, acciaccati e assenti servirà un Carpi da battaglia oggi alle 17,30 per fermare la capolista Entella, che arriva al ’Cabassi’ lanciata da 16 risultati utili di fila e una forma super data dai 3 successi consecutivi che le hanno dato la vetta.

"Per limitare l’Entella di oggi serve la gara perfetta – esordisce mister Cristian Serpini – dobbiamo fare una prova tosta ed efficace, senza concedere loro campo perché se arrivano nei 20 metri con gli esterni mettono tanti traversoni, poi hanno Franzoni che è il centrocampista che calcia più in porta di tutta la C e sono cresciuti molto come consapevolezza". Il tecnico annuncia qualche novità. "Sono contento che abbiamo rimesso dentro quattro o cinque ragazzi dopo la febbre – prosegue – e in prospettiva futura iniziamo ad avere un po’ di respiro. Saporetti? Ha bisogno tantissimo del gol e noi abbiamo bisogno dei suoi gol, sta soffrendo molto questa cosa ma sono certo che quando tornerà a segnerà lo farà con continuità. Casarini ci può dare una mano e sarà lui il nostro play. Farò qualche scelta insolita anche per il minutaggio e perché voglio 60’ di grande quantità e poi nella mezz’ora finale proveremo a giocarcela come a Perugia, sperando però che ci giri un po’ meglio".

Programma. La 4^ di ritorno: Pineto-Ternana 1-0, Legnago-Arezzo 0-3, Spal-Sestri 1-1, Rimini-Lucchese 0-0, oggi (12,30) Ascoli-Milan U23, (15) Torres-Campobasso, Pianese-Pescara, (17,30) Carpi-Entella, Pontedera-Vis Pesaro, domani (20,30) Gubbio-Perugia.

Classifica: Entella 47, Ternana (-2) 45, Torres e Pescara 42, Vis Pesaro e Arezzo 39, Pineto 34, Rimini 31, Pianese 29, Perugia 27, Carpi, Ascoli e Campobasso 26, Gubbio 25, Pontedera e Spal (-3) 24, Lucchese 20, Milan U23 e Sestri 17 Legnago 14.

Dal campo. Restano fuori Mandelli, Tcheuna, Forapani e Lorenzi, convocati invece gli acciaccati Sall, Calanca e Contiliano destinati però al massimo in panchina. Turno di riposo per Saporetti con Cortesi alzato al fianco di Gerbi e Puletto trequartista, in mediana prima da titolare per Campagna, in difesa a sinistra Rossini in pole su Verza. Nei liguri out il portiere Del Frate, dubbio Corbari-Karic in mediana.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Rossini; Campagna, Casarini, Figoli; Puletto; Cortesi, Gerbi. A disp. Thiener, Furghieri, Verza, Calanca, Mazzoni, Visani, Amayah, Contiliano, Sall, Saporetti, Stanzani. All. Serpini.

V. ENTELLA (3-5-2): Siaulys; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Franzoni, Di Noia, Corbari, Di Mario; Guiu, Castelli. A disp. Paroni, Garattoni, Tomaselli, Karic, Casarotto, Fall, Lipani, Boccadamo, Santini, Costa, Ndrecka, Portanova. All. Gallo.

Arbitro: De Angeli di Milano