Carpi, Cortesi out due mesi: "Non andremo sul mercato"

di Davide Setti

CARPI

Il Carpi ritroverà Matteo Cortesi non prima di dicembre. Non c’era grande speranza, ma ieri è arrivato anche l’esito degli esami svolti dal fantasista biancorosso, infortunatosi alla coscia giovedì scorso con l’Ascoli. Per lui si tratta di una lesione di secondo grado, con uno stop di almeno 40 giorni, che fra recupero e ritorno alla forma-partita diventeranno 2 mesi. Cortesi dunque dopo Pescara salterà anche le gare con Pontedera, Pianese, Lucchese, Vis Pesaro, Arezzo, Pineto, Campobasso, Gubbio, Ternana e probabilmente Legnago, sperando dopo 11 forfeit di tornare il 7 dicembre con la Torres. Una brutta tegola per i biancorossi, che non hanno il tempo di pensarci né di leccarsi le ferite per l’immeritato ko di lunedì a Pescara, perché fra appena quattro giorni, sabato alle 15, al "Cabassi" arriva il Pontedera, prima vera gara da non fallire dopo le prime 7 sfide tutte in salita della stagione. "Quando è uscito il calendario – spiega il dg Enrico Bonzanini – pensare di fare 7 punti nelle prime 7 giornate era un bottino che ci avrebbe soddisfatti. Sapevamo che l’avvio sarebbe stato duro, penso che a parte Ternana, Torres e Arezzo abbiamo affrontato le squadre più attrezzate del girone. La cosa di cui andiamo fieri è di aver dimostrato di giocarcela contro tutte. E’ normale che soprattutto per le sconfitte di Ferrara e Pescara un pizzico di amarezza c’è, quei 2 punti mancano al nostro conteggio. Ma questo Carpi ha detto fin qui che in questa categoria ci sta, questo è il risultato più importante. La classifica è cortissima e ora non va guardata: fin qui la certezza è che tutti hanno dato il loro apporto, abbiamo schierato quattro capitani diversi (Calanca, Mandelli, Saporetti e Zagnoni, ndr) a conferma di quanto sia unito il gruppo. E posso dire che mister e staff stanno lavorando molto bene per far sempre trovare pronti tutti quelli che vengono chiamati in causa". Il ko di Cortesi, spiega il direttore generale biancorosso, non porterà a interventi sul mercato. "Il ds Bernardi è sempre vigile su quello che accade – prosegue Bonzanini – e su input del presidente il mercato è sempre sotto controllo. Ed è vero che l’assenza di Cortesi ci toglie tanto, ma già lunedì per me Sereni ha fatto molto bene. E poi crediamo molto in Stanzani e Figoli. Stanzani è entrato benissimo con l’Ascoli, adattandosi da mezz’ala e permettendoci di reggere bene anche in dieci, sta crescendo tanto e potendo fare due ruoli, trequartista e seconda punta. Figoli avrebbe avuto ancora due settimane di lavoro, ma ci ha dato la sua disponibilità già a Pescara con grande abnegazione, nello spogliatoio fa la differenza e con i suoi centimetri sarà prezioso per darci anche quello che ci dava sulle palle alte Cortesi".