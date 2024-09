Carpi, esame Milan Futuro. Serpini: "Stesso approccio"

di Davide Setti

CARPI

Il nome dell’avversario riporta alla mente lo straordinario passaggio in Serie A, quando per due volte il Carpi fermò sullo 0-0 il Milan, cedendo di misura ai rossoneri solo nei quarti di Coppa Italia. Questo di oggi (ore 18 a Busto Arsizio) però è Milan Futuro, la nuova squadra B dei rossoneri contro cui il Carpi di Serpini cerca i primi punti esterni della nuova avventura in C, da affrontare senza i tifosi al seguito della curva, visto che GdL e Qzd hanno annunciato che per protesta contro le squadre B non saranno oggi a Busto. "Vorrei vedere la stessa partenza di lunedì col Rimini – le parole di mister Cristian Serpini, in foto – e la vorrei vedere per 38 partite. E lo stesso apporto dalla panchina dove ho giocatori importanti che possono determinare i 30’ finali. Non vorrei invece più vedere gli errori che abbiamo commesso contro il Rimini, stiamo soffrendo troppo sui calci piazzati". Davanti sono attese novità e Serpini elogia i subentrati col Rimini. "Rispetto a lunedì cambierò 2 o 3 giocatori. Sall ha giocato pochi minuti – spiega – ma ha terminato stremato e quello è lo spirito giusto che voglio vedere da tutti. A sinistra in difesa? Di Calanca mi fido, è un giocatore intelligente e sa portare l’avversario nel suo campo anziché affrontarlo in campi che non sono propriamente suoi". Sul mercato ringrazia la società ("abbiamo una buona squadra") e poi parla dei rossoneri di Bonera". Il Milan Futuro è una squadra che, se vista in una prospettiva di un anno, sarà tranquillamente da Serie B. Ha una grandissima qualità e se la fai giocare ti prende a pallonate, che ha in panchina dei giocatori convocati in Nazionali. Avrà la meglio la squadra che terrà più la palla".

Dal campo. Solo Puletto è out, possibile qualche novità rispetto al Rimini davanti con Cortesi e Saporetti favoriti su Stanzani e Sereni. Nei rossoneri da valutare la presenza di Camarda, Zeroli, Bartesaghi e Cuenca convocati da Fonseca in Lazio-Milan di ieri sera e dunque probabili assenti oggi, ci sono i nuovi innesti in mediana Silvano Vos (2005) ex Ajax costato 5 milioni e il difensore Damir Zukic (2004) dal Primorje.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Dutu, Bozzolan; Sandri, Gala; Magni, Liberali, Traorè; Longo. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Coubi?, Paloschi, Malaspina, Stalmach, Hodzic, Alesi, Sia, Scotti, Turco. All. Bonera

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Calanca; Contiliano, Mandelli, Forapani; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Cecotti, Mazzali, Rossini, Zoboletti, Verza, Amayah, Figoli, Nardi, Sall, Sereni, Stanzani. All. Serpini.

Arbitro: Di Mario di Ciampino