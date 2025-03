Carpi-Gubbio 0-2: un autogol e Tommasini avvicinano gli umbri ai playoff

Carpi (Modena), 29 marzo 2025 – Missione compiuta. Il Gubbio torna dallo scontro diretto di Carpi con tre punti pesantissimi che lanciano i rossoblu verso i playoff. In un match equilibrato è un episodio fortunoso a sbloccarla, ma la squadra di Fontana ha il merito di tenere bene il campo e portare a casa una vittoria importante per classifica e morale.

Dopo 16’ il destro a giro di Sall fa la barba al palo, poi è il Gubbio che crea di più. Sorzi sfoggia i suoi riflessi al 19’ su un cross deviato dalla traiettoria beffarda e poco dopo sul destro ravvicinato di D’Ursi messo in corner. Dalla bandierina Tozzuolo fa la sponda per Tommasini che in girata viene murato dal portiere avversario. Il finale di tempo è invece in favore dei carpigiani: al 36’ il triangolo Mandelli-Casarini manda al tiro il primo ma termina a lato, qualche minuto più tardi è Casarini che prova a sfruttare l’assist di Saporetti ma viene murato sul più bello. Ci riprova allora Saporetti, che da ottima posizione non trova però la porta al 45’.

Nella ripresa le emozioni faticano ad arrivare, ma il Carpi ci crede di più. Al 53° il mancino di Gerbi è deviato in corner, poco dopo il diagonale da destra di Zagnoni finisce fuori di poco. Al 62’ Figoli ci prova dal limite ma manda alto, due minuti dopo il destro radente di Tommasini impegna Sorzi in distensione. In un apparente equilibrio è un episodio che stappa il match. Al 70’ Spina crossa verso Rocchi la cui sponda è respinta da Sorzi sulla coscia del suo difensore Panelli, con la sfera che finisce in rete. Da qui in avanti il Gubbio riesce a gestire il vantaggio senza correre particolari pericoli, legittimando la vittoria al 93’ Di Massimo serve Tommasini che si muove bene con la linea del fuorigioco e davanti la porta non sbaglia e torna al gol dopo un mese e mezzo circa.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Rigo (st 1’ Verza); Mandelli,

Casarini, Figoli (st 39’ Campagna); Puletto; Saporetti (st 18’ Cortesi), Sall (pt 41’

Gerbi). All. Serpini A disp. Lorenzi, Theiner, Calanca, Stanzani, Amayah, Fossati,

Tcheuna, Rossini, Visani.

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu, Rocchi, Tozzuolo, Corsinelli; Rosaia, Proietti (st

22’ Faggi), Iaccarino (st 22’ D’Avino); Spina (st 43’ Maisto), Tommasini, D’Ursi (st

32’ Di Massimo). All. Fontana A disp. Bolletta, Franchini, Rovaglia, David.

ARBITRO: Peletti di Crema (Caldarola-Lo Calio)

MARCATORI: st 25’ aut. Panelli, 48’ Tommasini

NOTE: corner 10-5; ammoniti: Gerbi, Cecotti; recupero: pt 1’; st 4’.