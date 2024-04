Carpi, il +2 è confermato. Il Forlì incassa un altro ’no’

Respinto su tutta la linea. Ancora una volta. È arrivato ieri pomeriggio il secondo no della giustizia sportiva al ricorso del Forlì, che chiedeva il successo 3-0 a tavolino della gara persa a Carpi per la posizione ritenuta irregolare di Cecotti. La Corte d’appello ci ha messo meno di un quarto d’ora a liquidare le rimostranze dei romagnoli certificando che Cecotti la sua squalifica l’aveva scontata nella gara di fine gennaio con la Pistoiese. L’azione di disturbo arrivata dalla Romagna dunque evapora, almeno come effetti sulla classifica: ora infatti, una volta uscite le motivazioni, il Forlì avrà 30 giorni per andare eventualmente al terzo grado al Coni, ma questo avverrà dopo il via di playoff, playout e poule scudetto, quindi al massimo l’intrigo verrà derubricato a battaglia legale estiva. "Ci tengo a ringraziare l’avvocato Matteo Sperduti – spiega il dg Enrico Bonzanini, presente ieri nell’udienza in videoconferenza –. Il Carpi si è confermata una famiglia unita e compatta: caratteristiche fondamentali per la maratona che ci vede, a tutti i livelli, giunti all’ultimo chilometro. Non occorrono parole per spiegare cosa vale la gara di domenica e sono certo che il ’Cabassi’ e i carpigiani ci sapranno dare una spinta ulteriore". Ora spazio solo al calcio: i biancorossi a +2 sul Ravenna con un successo sul Certaldo (che solo vincendo può sperare nei playout, ma deve perdere una fra Progresso e Sammaurese o entrambe se il Borgo vince a San Marino) saranno certi della Lega Pro, in caso di aggancio invece ci sarebbe lo spareggio. Pronto il rientro di Calanca mentre è squalificato Forapani. Grande fiducia per il recupero di Mandelli e di Cecotti.

Campioni. Intanto c’è un Carpi che ha già festeggiato: i Giovanissimi di mister Michele Sommella hanno vinto il titolo provinciale battendo a Nonantola per 3-0 nella finale il Saliceta con le reti di Iannella, Pellacani e Abaslami. Dopo una grande marcia nel girone (22 vittorie in 26 gare, 138 reti segnate e 15 subite) chiuso in vetta a +3 sulla Saliceta, il Carpi aveva piegato al ’Sigonio’ in semifinale l’Audax Casinalbo per 3-2 grazie ai gol di Zanini (doppietta) e La Manna.