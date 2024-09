Carpi, il cuore non basta. Pari e Cortesi si fa male

carpi

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli (1’st Verza), Rossini; Forapani, Contiliano (34’st Stanzani), Nardi (9’st Amayah); Cortesi; Saporetti (19’st Sall), Gerbi (19’st Puletto).

A disp. Pezzolato, Lorenzi, Calanca, Zoboletti, Cecotti, Mazzali, Mandelli, Figoli, Sereni. All. Serpini.

ASCOLI (3-4-2-1): Livieri; Menna, Curado, Quaranta; Alagna, Varone (40’pt Bertini), Bando (12’st Tremolada), Cozzoli (34’st Caccavo); Marsura (34’st Silipo); Tirelli (12’st D’Uffizi), Corazza.

A disp. Abati, Raffaeli, Maurizii, Adjapong, Gagliolo, Campagna, Maiga Silvestri, Achik, Gagliardi. All. Carrera.

Arbitro: Di Reda di Molfetta

Reti: 8’ Forapani, 34’ Cozzoli, 5’st Zagnoni, 28’st Corazza

Note: spettatori paganti 1331, abbonati 470. Ammoniti Forapani, Zagnoni, Bertini, Sorzi, Contiliano, Rossini. Angoli 5-5.

Recupero 2’pt e 5’st.

di Davide Setti

CARPI

C’è tutto il meglio del Carpi nel quarto pareggio su 6 gare, cuore, qualità e intensità che ha costretto la corazzata Ascoli a inseguire due volte i biancorossi dopo i gol di Forapani e Zagnoni, prima di un finale da brividi con il ko di Cortesi (coscia) che ha costretto in dieci per fine cambi la squadra di Serpini, ancora una volta uscita fra gli applausi. L’emergenza in mediana aveva aperto al 2004 Nardi le porte del debutto in C. Il Carpi ci ha rischiato grosso in avvio con le chance di Tirelli e dell’ex Marsura, ma alla prima vera occasione ha colpito col tacco illuminante di Saporetti per il destro violento di Forapani che ha beffato Livieri con una deviazione. Il gol non ha cambiato l’onda di una gara da ribaltamenti continui, con la frittata rischiata in area piccola da Panelli (’murato’ da Corazza, con Sorzi che ha salvato) e la grande parata di Livieri su Tcheuna a evitare il 2-0. E’ stata quella l’ultima fiammata biancorossa, perché l’Ascoli ha preso il comando, trovando il corpo di Zagnoni a salvare il tiro a colpo sicuro di Marsura e poi pareggiando su una palla da sinistra di Corazza per Cozzoli, dimenticato da Tcheuna e dalla difesa. Prima del riposo Bando ha chiamato al volo plastico Sorzi poi a inizio ripresa (fuori Panelli per Verza) il Carpi ha colpito ancora con Zagnoni, svelto come un falco a mettere dentro la palla ’morta’ in area dopo la sponda di Gerbi. Ma come nel primo tempo l’Ascoli – con la qualità di D’Uffizi e Tremolada dalla panchina – l’ha ripresa con Corazza, innescato da Cozzoli. Nel finale i biancorossi hanno riacceso i giri, sfiorando il gol con Forapani e Stanzani, prima dell’infortunio di Cortesi che ha trasformato in sofferenza i 10’ finali, in cui però il cuore (e una bella uscita di Sorzi) hanno blindato la lunga imbattibilità casalinga.

Ieri. Le gare di ieri della 6^ giornata: Carpi-Ascoli 2-2, Milan U23-Spal 2-1, Pineto-Pontedera 1-1, Campobasso-Vis Pesaro 3-2, Perugia-Rimini 1-4, Entella-Pescara 0-1.

Classifica. Pescara 14, Ternana 13, Torres e Arezzo 12, Entella 11, Lucchese, Gubbio e Vis Pesaro 9, Ascoli e Rimini 8, Carpi, Pontedera, Campobasso e Pineto 7, Pianese e Perugia 6, Milan U23 5, Spal (-3) e Sestri 4, Legnago 0.