Carpi L’addio di Motta: "Ricordi indelebili"

Le sensazioni di ieri adesso sono certezze. Come anticipato, il Carpi ha deciso di non riconfermare il ds Riccardo Motta, che proprio il 31 maggio di un anno fa era stato presentato allo Sporting Club.

"Un percorso, iniziato la scorsa estate – si legge – contraddistinto da crescita, appartenenza, condivisione e vittoria. Oggi le strade con Motta si separano, con la reciproca consapevolezza del valore dei rapporti – umani e professionali – creati in una stagione che lascerà sempre nei cuori una traccia indelebile. A Riccardo Motta va l’augurio di un soddisfacente proseguo di carriera, augurando che questa stagione sia stata l’indelebile tappa di un percorso ricco di nuove soddisfazioni".

Motta ha lasciato un segno indelebile nella stagione del Carpi della promozione in Serie C, dal mercato estivo di grande spessore, passando per la gestione del gruppo nei momenti difficili, con una simbiosi totale con mister Serpini che è stata uno dei segreti dell’impresa. "Grazie. Inizio dalla fine – si legge nel post di Motta sulla propria pagina Facebook –, grazie e non smetterò mai di dirlo. Grazie per l’opportunità che alla fine della scorsa stagione, il Presidente Claudio Lazzaretti, ha deciso di concedermi per arrivare insieme ad un obiettivo tanto voluto. Abbiamo scritto la storia tutti insieme. Grazie alla città di Carpi e alla sua gente, ai tifosi tutti. Grazie alla Curva e a i suoi gruppi, per il sostegno e la schiettezza. Spero di lasciare nel vostro cuore, il ricordo che voi state lasciando al sottoscritto, una bellissima, indelebile e vittoriosa esperienza insieme. Grazie a Christian Serpini, che ho ritrovato dopo 20 anni e che non mi è mai sembrato di averlo perso negli scorsi 20. Ho dato tutto, sbagliando tanto, cercando di rimediare, lottando, con grande senso di appartenenza, lealmente e soprattutto con il cuore. Grazie ai miei Genitori, Floriana e Bruno. Forza Carpi, sempre".

Da ieri dunque prosegue il casting per il ds con Bernardi, Serafini e Bedin in pole.