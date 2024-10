Carpi-Lucchese, pareggio a reti bianche

Carpi, 20 ottobre 2024 – Pareggio a reti bianche tra Carpi e Lucchese, che alla fine si dividono la posta in palio senza farsi male. Lucchese alla ricerca del successo, contro un Carpi che festeggia i 115 anni di storia. Gorgone ritrova Sabbione al centro della difesa, dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre deve fare a meno di Gasbarro ed Antoni, fuori per problemi fisici. Ne viene fuori una partita tutto sommato equilibrata, con le due squadre che giocano con lo stesso modulo. Il Carpi va vicino al vantaggio al 15’ con Verza che di testa prolunga un tiro dalla bandierina, dove Saporetti arriva in scivolata e centra il palo. Scampato il pericolo i rossoneri tornano in avanti con Saporiti che al 18’ mette al centro una bella punizione, dove però non arriva nessun compagno. Bella occasione al 23’ con Costantino che protegge la palla spalle alla porta, serve Welbeck, che però lascia partire un tiro “telefonato” dove Sorzi arriva senza nessun problema. Alla mezz’ora proteste della Lucchese per una trattenuta ai danni di Dumbravanu, ma il direttore di gara fa cenno di proseguire. Nel recupoerpo la Lucchese si divora un gol con Costantino, che sul secondo palo, servito da Quirini, trova sulla sua strada Sorzi, che in qualche modo devia in angolo. Secondo tempo avaro di occasioni da entrambe le parti. La Lucchese prova di nuovo a farsi vedere in avanti con Welbeck al 20’, ma il destro debole finisce tra le braccia del portiere di casa. Al 21’ Gorgone deve fare a meno di Tumbarello, per lui un problema muscolare, al suo posto Sasanelli, per una Lucchese a trazione anteriore alla ricerca della vittoria. Sasanelli si fa subito vedere con un bel cross al 25’ dove Costantino non ci arriva. Al 25’ è Magnaghi che prova un destro a giro, ma Sorsi para. Occasionissima al 40’ per il Carpi che con Sall appena entrato serve Calanca, ma Fazzi prima e Quirini poi chiudono provvidenzialmente. Non servono i cinque minuti di recupero la gara termina in parità e domenica al Porta Elisa arriva la capolista Pescara.

Tabellino

Carpi Lucchese 0 – 0

CARPI (3-5-2): Sorzi; Panelli, Zagnoni, Rossini (30’ st Calanca); Tcheuna, Forapani, Figoli (30’ st Amayah), Contiliano, Verza (12’ st Cecotti); Saporetti, Gerbi (38’ st Sall). (A disp.: Lorenzi, Pezzolato, Stanzani, Nardi, Zoboletti, Sereni, Puletto, Mazzali). All. Serpini.

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Fazzi, Sabbione, Dumbravanu; Quirini, Catanese, Welbeck, Tumbarello (21’ st Sasanelli), Visconti; Costantino (29’ st Magnaghi), Saporiti (29’ st Djibril). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Frison, Selvini, Ndiaye, Botrini, Cartano, Gemignani, Leone). All. Gorgone.

Arbitro: Zago di Conegliano.

Note: angoli 2-6; ammoniti Catanese, Tumbarello, Fazzi, Quirini, Figoli e Amayah; recupero 1’ pt e 5’ st; terreno in buone condizioni nonostante la copiosa pioggia caduta nelle ultime ore nella regione; oltre un centinaio i tifosi giunti da Lucca.