Carpi, Ravenna e Pistoiese, i movimenti di gennaio

CARPI

Sono tanti i movimenti che fra dicembre e questi primi giorni di gennaio hanno riguardato le dirette rivali del Carpi nella corsa alla C.

La capolista Ravenna già da fine 2023 ha inserito in attacco Cherif Diallo (già in gol col Borgo dopo i 3 segnati nei primi 6 mesi alla Clivense) e dato il 2005 Vinci al Mezzolara. Un solo movimento anche per il Victor San Marino secondo a -3, che ha inserito l’ex biancorosso Marco Villanova, attaccante a segno 11 volte col Carpi nel 2021-22, che arriva dopo le avventure l’anno scorso con Correggese e Tau Altopascio (10 reti) e i primi 6 mesi senza reti al Portogruaro.

Nuovi volti anche per Corticella e Forlì, che dividono la terza piazza a +1 sul Carpi: i bolognesi hanno preso dal Brescia il terzino mancino 2004 Corrado Riviera, i biancorossi hanno ripreso l’altro ex biancorosso Erik Amedeo Ballardini (’95, in foto), centrocampista che era fermo dalla scorsa stagione (7 reti sempre coi ’galletti’) e che a Carpi ha giocato 11 gare segnando 2 gol con l’Athletic, hanno ripreso il terzino 2006 Visani dal Cesena e chiuso con l’esterno d’attacco Simone Rosso (’95) che ha giocato una gara al Desenzano. Ma i due restyling più profondi sono quelli di Aglianese e Pistoiese: gli arancioni hanno svincolato tutta la rosa, inserendo una decina di svincolati (gli ultimi ieri sono Carannante, Greco, Annunziata, Ogolong e Angoue dopo Evangelista, Trezza e Mataloni) mentre perso Bocalon (ieri la firma col renate), l’Aglianese ha messo in attacco Mascari (’99) dal Trapani e preso gli under Sow, Fontana e Stolikas, svincolando l’ex biancorosso Marcellusi e Lika.

