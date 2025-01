Carpi-Rigo, c’è l’ufficialità. Spal, ’giornata biancorossa’

di Davide SettiCARPIOra è anche ufficiale, Mattia Rigo è un nuovo giocatore del Carpi. Come anticipato ieri, l’esterno difensivo mancino classe 2004 ieri pomeriggio è arrivato all’antistadio per il primo allenamento agli ordini di mister Serpini che potrà avere una preziosa risorsa per il derby di sabato con la Spal. Rigor arriva in prestito dall’Hellas Verona dopo la prima parte di stagione alla Virtus Verona, con cui ha giocato 11 gare di cui 9 da titolare, sia da quarto a sinistra che come esterno mancino di centrocampo nel 3-5-2. Cresciuto proprio nella Virtus, a 13 anni è passato nelle giovanili dell’Hellas dove ha giocato fino alla Primavera, nel 2022 ha debuttato in prestito coi grandi al Lumezzane in D dove ha contribuito con 27 gare e un gol alla vittoria del campionato, poi l’anno scorso il ritorno alla Primavera veronese. C’è ancora invece da attendere per Daniel Fossati, la punta 2003 che dovrebbe chiudere il mercato biancorosso: il Genoa ha l’accordo coi biancorossi per il prestito, ma il Gubbio (dove Fossati ha giocato fin qui 12 gare con 2 gol) deve trovare un sostituto.

Dal campo. Intanto ieri alla ripresa non c’era Simone Saporetti, fermato dalla febbre come era già accaduto la scorsa settimana. Fermi i soliti Mandelli (per lui rientro fra una quarantina di giorni, almeno a marzo) e Tcheuna (mirino su metà febbraio), mentre finalmente tutto il resto del lungo listone di indisponibili è stato riassorbito. Rispetto all’Entyella, dunque, ci si attende sicuramente Contiliano dal 1’ in campo, mentre sia Calanca che Sall dopo una settimana in gruppo potranno essere al 100% per un utilizzo più corposo.

Derby. Come preventivabile, la sfida di sabato alle 15 al ’Cabassi’ con la Spal sarà ’giornata biancorossa’ in cui non valgono gli abbonamenti. La prevendita dunque si apre oggi sul circuito Vivaticket mentre la biglietteria sarà aperta domani e venerdì dalle 18 alle 19,30 presso la Texcart (viale dell’Industria 93) e sabato dalle 10 alle 15,30 allo stadio (lato tribune). Questi i prezzi: tribuna centrale 40 euro, azzurra e biancorossa 25 euro (23 ridotto) e curva 15 euro (13 ridotto). I ridotti sono per donne, under 18 (nati dal 2008 al 2011), over 65 (nati dal 1959) e disabili (meno del 75%), gratis Under 14 (nati dal 2012 al 2025) e disabili (più del 75%).