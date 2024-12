Carpi-Torres: sfida decisiva al Cabassi, Serpini punta alla vittoria

Carpi si prepara ad affrontare una Torres ferita al 'Cabassi' alle 15, in quella che sarà l'ultima partita casalinga dell'anno solare. La squadra sarda arriva da quattro sconfitte consecutive tra campionato e coppa, scivolando a -10 dalla vetta. Tuttavia, i biancorossi non possono sottovalutare la crisi dei sardi, quarti in classifica, con mister Greco che si gioca la panchina oggi in Emilia.

"Non c’è niente di peggio che affrontare una squadra così forte che viene da un momento difficile", ha dichiarato mister Cristian Serpini. "Ho visto che i giocatori nel dopo Ascoli si sono schierati con il mister compatti, un gesto che da allenatore ho molto apprezzato. Hanno grande qualità offensiva, giocano con tre punte di ruolo, esterni di grande spinta e centrocampisti che amano inserirsi. Per fare punti servirà un grande Carpi. Dovremo essere bravi a tenere la palla più di loro".

Per il Carpi sarà l’ultima casalinga di un 2024 d’oro, che al 'Cabassi' in 18 partite ha visto mettere insieme 11 vittorie, 6 pareggi e l’unico ko con la Ternana. "Prima di due trasferte ci teniamo a fare bene ancora in casa. E poi vogliamo portare qualche altro punticino in classifica in queste due gare prima di fine andata. A che cifra vorrei girare? Da 23 in su va bene tutto", ha proseguito Serpini.

Finalmente, Forapani a parte, tutta la rosa è disponibile. "Ho l’imbarazzo della scelta", conclude Serpini, "vedo tanti ragazzi che meriterebbero di giocare e stanno crescendo".

Programma. La 18^ giornata si è aperta ieri con Ascoli-Sestri, oggi (15) Carpi-Torres, Pianese-Ternana e Rimini-Pontedera, (17,30) Pescara-Legnago e Spal-Vis Pesaro, domani (12,30) Milan U23-Gubbio e (15) Entella-Pineto, lunedì (20,30) Lucchese-Arezzo e Perugia-Campobasso. Classifica: Pescara 39, Ternana (-2) 36, Entella 34, Torres e Vis Pesaro 29, Arezzo 26, Pianese, Rimini e Campobasso 24, Pineto 23, Gubbio e Carpi 21, Perugia 19, Ascoli 18, Lucchese e Spal (-3) 17, Pontedera 16, Sestri e Milan U23 13, Legnago 9.

Dal campo. A parte Forapani ci sono tutti, col rientro anche di Rossini. Si va verso la conferma della squadra che ha vinto a Legnago. Nei sardi squalificati Dametto e Mastinu (in difesa va Mercadante, in mediana uno fra Casini e Brentan) e fuori uso Goglino che si è lussato la spalla.

Formazioni:

CARPI (4-3-1-2) : Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Verza; Contiliano, Mandelli, Figoli; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Mazzali, Rossini, Cecotti, Calanca, Amayah, Nardi, Puletto, Sereni, Sall, Stanzani. All. Serpini.

: Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Verza; Contiliano, Mandelli, Figoli; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Mazzali, Rossini, Cecotti, Calanca, Amayah, Nardi, Puletto, Sereni, Sall, Stanzani. All. Serpini. TORRES (3-4-3): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre; Diakité, Scotto, Fischnaller. A disp. Petriccione, Petricciuolo, Idda, Coccolo, Zambataro, Casini, Liviero, Masala, Varela, Nanni. All. Greco.

Arbitro: Luongo di Napoli