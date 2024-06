Carpineti: dominio assoluto. Si inchina anche il Gatta

CARPINETI

3

GATTA

1

CARPINETI: Casolari, Croci, Silvestri, Okoruwa, Cecconi, Diana, Spadaccini (32’st Ruggi), Graziano, Motti, Riccobono (38’st Currà), Corciolani (23’st Pantani). A disp.: Bertoni, Lugli, Lanzi, Manfredi. All.: Muratori

GATTA: Briglia, Martino, Diletto (35’st Bazzoli), Serra (5’st Toni), Coghi, Moraschi, Oubakent, Rossi, Adusa, Da Pozzo, Manelli (5’st Bortolani). A disp.: Torcianti, Reggioni, Portioli, Bertucci, Bedeschi, Giampellegrini. All.: Bianchi

Arbitro: Nese (Solito e Folloni)

Reti: Graziano (C) al 14’pt, Motti (C) al 27’pt, Riccobono (C) al 37’pt, Adusa (G) al 39’st.

Note: ammoniti Corciolani, Cecconi, Motti, Moraschi e Diletto.

Nei Giovanissimi fa quattro su quattro il Carpineti, come nei grandi. Netto 5-0, con qualificazione ottenuta, con le firme di Improta, Rusticelli (2), Ceci e Branchetti.

È l’attuale dominatrice del Montagna: la carovana del Carpineti, sia nei Dilettanti che nei Giovanissimi, in questi primi quattro turni ha saputo solo vincere. Non solo: il Carpineti (Dilettanti) ha ufficialmente vinto il girone B con due turni d’anticipo. Ha, infatti, 12 punti: inseguono tutte a quota 2 lunghezze Borzanese, Vettus e Gatta, con le prime due che hanno giocato, però, tre gare e non quattro. Tornando alla partita, grande calcio quello offerto dal Carpineti. Sblocca i conti Graziano di testa, su un corner ben calciato da Riccobono. Il raddoppio è un’autentica perla: lancio di Cecconi, Motti controlla una palla non semplice, poi tocco ancora verso Riccobono che triangola con Motti che fa partire un sinistro a girare all’incrocio. Il terzo gol ha la firma proprio di Riccobono, showman che fino a quel momento non era ancora finito nel tabellino di questo incontro: gol di testa il suo, dopo un azione tra Corciolani e Spadaccini che ha ben crossato per il dieci. Il Gatta ha reagito nel finale con un gol, sempre di testa, di Adusa, bomber che ha trascinato la Vianese in Eccellenza e che giocherà questo campionato con l’Agazzanese.

Domani, per il girone B, in programma alle 17.30 Borzanese-Carpineti e Gatta-Vettus. Mercoledì il recupero Vettus-Borzanese.