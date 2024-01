L'Arezzo espugna lo stadio dei Marmi, prima sconfitta interna degli azzurri

Carrara, 14 gennaio 2024 – Cade per la prima volta in stagione allo stadio dei Marmi la Carrarese al termine di un match “pazzo” che l’ha vista dominare nella prima mezzora e sbagliare anche un rigore prima di andare al riposo sotto di due reti. Il portiere Trombini ha fatto grandi parate al 5’ su Palmieri, all’8’ su Panico e poi al 14’ su tiro-cross di Cicconi. L’Arezzo ha fatto un break al 16’ con un tiro di Iori sul quale si è accartocciato Bleve.

Al 20’ Cicconi è stato steso in area e l’arbitro ha concesso il rigore ma Simeri si è fatto ipnotizzare da Trombini che gli ha respinto la conclusione. Gli amaranto si sono fatti vedere con un colpo di testa di Risaliti su angolo ma è stata la Carrarese ad avere l’ennesima palla gol clamorosa con azione perfetta di Cicconi per Panico che in area ha trovato ancora la grande risposta del portiere. Nel finale ecco l’uno due imprevisto dell’Arezzo che ha segnato prima di testa con Pattarello e poi nel recupero con Guccione su punizione. Nella ripresa ancora tante emozioni. Ha accorciato subito Zanon su assist di Panico ma l’Arezzo si è riportato sopra di due su rigore trasformato da Pattarello. Nel giro di pochi minuti ha segnato il 3 a 2 Palmieri ma dopo l’Arezzo si è chiuso bene non concedendo più nulla.

CARRARESE 2 AREZZO 3

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro (83’ Imperiale), Di Gennaro, Illanes; Zanon (83’ Belloni), Palmieri, Cerretelli (55’ Schiavi), Della Latta (75’ Morosini), Cicconi; Panico, Simeri (55’ Giannetti). A disp. Mazzini, Tampucci, Cartano, Raimo, Capezzi, Castigliani, Opoola. All. Dal Canto.

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Lazzarini (1’ s.t. Renzi), Risaliti, Chiosa, Montini; Bianchi, Mawull (71’ Foglia); Pattarello (90’ Gaddini), Guccione (77’ Settembrini), Iori (71’ Masetti); Gucci. A disp. Ermini, Borra, Donati, Castiglia, Damiani, Catanese, Crisafi, Sebastiani. All. Indiani.

Arbitro: Madonia di Palermo; assistenti Pressato di Latina e Laghezza di Mestre; quarto ufficiale Calzolari di Albenga.

Marcatori: 38’ e 63’ Pattarello, 47’ Guccione, 53’ Zanon, 66’ Palmieri.

Note: spettatori 1064 per un incasso di 6.468 euro; angoli 8-3; ammoniti Coppolaro, Cerretelli, Lazzarini, Panico, Guccione, Di Gennaro, Risaliti, Gucci, Illanes, Chiosa; recupero 2’ e 6’.