Carrarese Azzurri a caccia dell’impresa: "Cremonese fortissima ma ci proviamo"

Super sfida per la Carrarese che domani allo stadio dei Marmi ospita la corazzata Cremonese. Antonio Calabro ha parlato di questo e di altro.

Che avversario si aspetta di trovare?

"Stiamo parlando di una squadra che l’anno scorso ha fatto la finale playoff per andare in serie A ed ha mantenuto la stessa ossatura con innesti importanti, di valore non solo tecnico ma anche economico. Non ha mai nascosto di puntare alla serie A e io la annovero tra le tre squadre più forti del campionato per organico, allenatore, staff e qualità di gioco. Se in classifica non lo è evidentemente qualche difetto ce l’ha anche lei e noi cercheremo di evidenziarli".

Nelle ultime 3 gare interne la Carrarese ha preso 2 gol a partita. Come ritrovare la vecchia solidità difensiva?

"Attraverso l’attenzione ai particolari. Nell’arco di un campionato non puoi avere sempre lo stesso ’timbro’. Non saremmo normali se non prendessimo mai gol. Questa media, però, deve essere necessariamente diminuita anche perché incontreremo una squadra che ci metterà in seria difficoltà su questo aspetto. Bisognerà difendersi bene, con organizzazione, con le distanze e l’atteggiamento giusti. Questo per limitare le loro caratteristiche che sono soprattutto offensive per poi tentare di sfruttare le loro lacune".

Quanto peserà l’assenza dello squalificato Cicconi e come pensa di sostituirlo?

"Manuel è uno di quei giocatori che si è avvantaggiato di un percorso di lavoro collettivo per venir fuori le potenzialità del singolo. Abbiamo altri elementi, però, che possono giocare al suo posto e che possono essere determinanti e decisivi come lo è stato lui sinora. Ho ragazzi che si allenano alla grande e sono abili per far sì che la sua mancanza non si faccia sentire com’è successo già in altre partite".

Quali sono le condizioni di Bleve? E’ in grado di rientrare già con la Cremonese?

"Bleve sta seguendo l’iter di recupero ma non è in grado di rientrare perché i tempi ancora non sono arrivati al recupero completo".

Col gol di Guarino sono diventati 7 gli under 23 a segno nella Carrarese che hanno firmato la metà dei gol complessivi. Quanto è importante l’apporto dei giovani?

"E’ fondamentale ed è un aspetto strategico societario fin dall’inizio dell’annata. E’ stata costruita la squadra con uno zoccolo duro della stagione precedente con in aggiunta dei giovani promettenti. Il fatto che la maggior parte di loro, se non tutti, ognuno con i propri tempi, abbiano avuto spazio e siano migliorati non fa altro che inorgoglire me e la società perché vuol dire che quello che si era intravisto in fase di mercato ha avuto la conferma in campo".

Il rinnovo di Zanon, dopo quello di Imperiale, sta a significare la volontà di proseguire con questo gruppo?

"Rappresenta un percorso di continuità e di crescita che rende ancora più importanza al lavoro di squadra fatto quest’anno su alcuni giocatori che ha dato loro la possibilità di crescere ulteriormente come singoli".

Gianluca Bondielli