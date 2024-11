Carrarese Calabro inquadra la Salernitana: "Dispongono di giocatori di grande qualità"

La vittoria sul Pisa è storia, ora c’è da pensare alla Salernitana. E’ un Antonio Calabro pragmatico quello che ha presentato il prossimo match della Carrarese.

Mister in settimana ha dovuto smorzare un po’ di comprensibile euforia nell’ambiente?

"Con la squadra non c’è stato bisogno di fare il pompiere perché i ragazzi che erano già qui mi conoscono da tempo e i nuovi hanno imparato a farlo. Sanno che dopo un giorno o due si chiude una parentesi e ci si ripresenta al campo solo per pensare alla partita successiva".

All’orizzonte c’è una Salernitana in crisi e contestata. Fiuta la trappola?

"Noi abbiamo una regola nel nostro spogliatoio che è quella di pensare principalmente a noi stessi senza curarsi troppo degli avversari. Ovviamente la Salernitana è una società che a qualsiasi categoria partecipi, a parte la serie A, lo fa sempre per vincere. I momenti di difficoltà, poi, ci possono stare per chiunque. Tutto questo, però, non nasconde i valori dei singoli giocatori della Salernitana. Noi stiamo pensando esclusivamente ad allenarci ed a come affrontare questa partita sapendo che al di là del fattore ambientale troveremo delle difficoltà soprattutto tattiche in campo e dovremo essere bravi a crearle anche agli altri. Stiamo lavorando sui loro punti deboli per poterli contrastare".

Qual è la situazione degli infortunati e come sta Falco?

"Oliana ha recuperato completamente mentre Coppolaro ed Hermannsson sono ancora ai box. Falco è rientrato con la squadra a metà settimana. Questi ultimi allenamenti saranno importanti per valutarne l’intensità nelle sedute e capire se potrà essere a disposizione".

Fuori casa ultimamente sta giocando col 3-5-2. Continuerà così?

"Ultimamente si ma in precedenza solo a Cremona avevamo giocato con due punte mentre a Catanzaro e Spezia con tre. Il fatto che ci si soffermi sulle due o tre punte per me è solo un discorso di occupazione degli spazi. Cerco giocatori che sia in fase di possesso che di non possesso abbiano caratteristiche congeniali a far male agli avversari. Sono importanti le distanze e la fisicità. Io faccio valutazioni di partita in partita. Sono chiamato a leggere ed a capire i momenti della gara e della stagione. Noi dobbiamo essere una squadra che a prescindere dal sistema di gioco mantiene una sua identità e vuole andare in casa e fuori a fare risultato senza essere presuntuosi ma sempre con equilibrio in entrambe le fasi".

L’obiettivo a fine girone d’andata qual è? Superare i 20 punti?

"Non ho fatto tabelle e nemmeno ci penso. Bisogna restare equilibrati in campo ma anche fuori. I punti si possono perdere ma anche prendere con chiunque. Da parte mia c’è la volontà di non perdere mai la rotta e mantenere sempre il giusto approccio a prescindere dai risultati positivi o negativi".