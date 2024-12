Carrarese Calabro mette nel mirino le Aquile. Fattore campo decisivo per fermare il Palermo

Dopo quello col Pisa lo stadio dei Marmi è pronto ad ospitare un altro incontro di cartello. Sabato alle ore 15 a Carrara sarà di scena il Palermo, formazione che attualmente non figura tra le primissime della classifica ma che ha sicuramente il potenziale per arrivarci. I rosanero in estate erano tra le squadre accreditate alla promozione in serie A, in virtù di un mercato importante, e sono rimasti con questo obiettivo.

Il successo di domenica sullo Spezia, unito all’ottima prestazione, ha galvanizzato la tifoseria palermitana che in poche ore ha polverizzato i biglietti a sua disposizione. Il settore ospiti, insomma, è già “sold out“ e saranno oltre 600 i sostenitori siciliani sugli spalti a sostenere la compagine di Alessio Dionisi. La prevendita è iniziata anche a Carrara ma con meno intensità dato che di giorni a disposizione ne restano ancora diversi. Sicuramente l’importanza del match e il blasone dell’avversario meritano un tutto esaurito anche stavolta, così come accaduto col Pisa.

Gli azzurri devono provare a sfruttare al massimo i turni interni, che sono quelli che fin qui hanno portato più punti. La classifica del resto non permette di guardare in faccia gli avversari. Oltre al Palermo da qui a fine girone d’andata la Carrarese affronterà altre big come Brescia e Sampdoria con in mezzo un Cosenza che senza penalizzazione avrebbe 20 punti in classifica. Tornando al Palermo fin qui ha fatto meglio in trasferta, dove ha racimolato 12 punti, che in casa, dove ne ha conquistati 9.

Le “Aquile“ in questo primo scorcio di torneo hanno fatto affidamento soprattutto su una difesa difficile da superare. Con 12 gol subiti vantano la seconda miglior retroguardia del campionato. Meglio del Palermo ha fatto soltanto lo Spezia che ha incassato 10 reti. Dalla difesa i rosanero stanno trovando anche dei gol importanti che vanno a contribuire ad una fase realizzativa alla quale l’attacco non sta partecipando come sperato. Henry e Le Douaron stanno vivendo un momento di appannamento mentre Brunori, che non è ancora nelle migliori condizioni, non è al momento considerato una prima scelta e anche sabato con la Carrarese dovrebbe partire dalla panchina.