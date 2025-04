Carrarese Calcio: Appello ai Tifosi per Riempire lo Stadio dei Marmi contro il Catanzaro

"Aspettiamo i nostri tifosi sabato allo stadio perché ci assicurino quella forza in più che sempre ci danno". Simone Zanon attraverso i canali ufficiali della Carrarese Calcio ha lanciato un appello ai supporters azzurri. L’obiettivo è riempire lo stadio dei Marmi contro il Catanzaro come già successo col Bari. Stavolta ci vorrà un piccolo sacrificio in più, quello di recarsi fisicamente in uno dei punti vendita abilitati del circuito TicketOne presenti in Provincia (Goldbet a Marina di Carrara, Bar Fox Volpi a Carrara, Centro Servizi Grillo ad Avenza e Planetwin365 a Massa), perché non sarà possibile effettuare la prevendita on line. La misura è stata adottata per scongiurare che i biglietti dei settori gradinata e tribune possano essere acquistati da tifosi calabresi.

"E’ la prima di sei finali che ci attendono da qui a fine stagione – ha spiegato il laterale meranese –. Contano tutte allo stesso modo e dovremo affrontarle ognuna come se fosse l’ultima. A Cittadella ci siamo presi un buon punto al termine di una gara difficile contro un avversario ostico che sa come si gioca in Serie B. Sabato ne avremo un’altra altrettanto dura contro una bellissima formazione che sta facendo un gran campionato e dispone di giocatori di alto livello. Finora stiamo facendo un buon campionato e siamo in linea con l’obiettivo ma siamo consapevoli che si deciderà tutto in queste ultime partite e che non possiamo mollare nulla".

La gara di sabato sarà arbitrata da Marco Monaldi della sezione di Macerata, fischietto alla seconda stagione in Can che vanta 28 direzioni tra Coppa Italia e Serie B. Il giovane direttore di gara maceratese sarà coadiuvato sul campo dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Marco Emmanuele di Pisa e dal quarto ufficiale Leonardo Di Mario di Ciampino. Al Var avrà, invece, il supporto dell’esperto Marco Guida di Torre Annunziata con all’ Avar Giacomo Camplone di Pescara.

La Carrarese con Monaldi non ha mai perso nei quattro incontri da lui diretti. Il primo risale al lontano 2019 in serie C con la vittoria a Pistoia nel derby (1-0). Gli altri tre incroci sono tutti di questa stagione e tutti riferiti al girone d’andata: Carrarese-Sudtirol 2-0, Carrarese-Mantova 1-1 e Brescia-Carrarese 0-0. Col fischietto marchigiano non ha mai perso neppure il Catanzaro che lo ha avuto già 6 volte. In serie B i precedenti con le Aquile sono due: uno di quest’anno nel 2 a 2 casalingo col Mantova e l’altro dello scorso campionato con la vittoria interna contro la Feralpisalò per 3 a 0. In Serie C lo score parla di 3 vittorie contro Potenza (1-0), Latina (0-1) e Crotone (2-0) e un pari con la Vibonese (0-0).