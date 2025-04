Carrarese: calendario fitto con 5 partite in 19 giorni, sfida finale a Mantova

Un pazzo finale di stagione con addirittura 5 partite da giocare nell’arco di 19 giorni. Un calendario per certi versi assurdo con gare tutte concentrate durante le festività e a 4/5 giorni di distanza l’una dall’altra. La Carrarese concluderà il suo campionato venerdì 9 maggio a Mantova al termine di un lungo tour de force. I due giorni di riposo di cui ha goduto la squadra azzurra saranno in pratica gli ultimi da qui alla fine del torneo. Da oggi capitan Imperiale e compagni torneranno ad allenarsi e rimarranno sempre sul pezzo. Passeranno la Pasqua insieme in Sicilia perché l’indomani ci sarà da giocare. Sarà fondamentale poter contare su una rosa allargata e competitiva.

Mister Calabro sotto questo punto di vista sembra aver avuto risposte importanti nelle ultime giornate. Contro Bari e Catanzaro sono arrivate ottime prestazioni da parte dei subentrati a testimonianza di un gruppo tutto ben calato nel progetto e della possibilità di avere alternative funzionali. Anche l’infermeria si sta svuotando. E’ rientrato Shpendi, risultato decisivo proprio nell’ultimo match, e nel giro di un paio di partite potrebbe rivedersi in porta Bleve. A quel punto all’appello mancherà solo Coppolaro. Anche dal punto di vista disciplinare la situazione sembra gestibile, soprattutto in confronto a quella di tante altre squadre. Al momento ci sono due soli giocatori in diffida, Cherubini e Torregrossa.

Gianluca Bondielli