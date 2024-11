Carrarese Capello: "Grande prova collettiva. All’Arechi sarà un altro esame di maturità"

E’ stata forse la sorpresa di giornata a livello di formazione e si è rivelata azzeccata. Alessandro Capello ha interpretato alla perfezione il ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco richiestogli dall’allenatore. "Sono felice di aver avuto la possibilità di partire titolare in una sfida delicata come quella contro il Pisa – ha detto l’attaccante attraverso i canali ufficiali della società azzurra –. Fisicamente mi sento bene nonostante sia convinto di poter migliorare ancora. Voglio continuare a lavorare con costanza per essere sempre pronto a soddisfare le esigenze della squadra. La continuità a livello di minuti giocati e di prestazioni è fondamentale per chiunque ma per un attaccante è il gol che ti consente di avere una spinta positiva in più a livello di fiducia e, visto che manca da un po’, la speranza è che possa arrivare al più presto, sia per proseguire il mio percorso di crescita che per aiutare la squadra a centrare gli obiettivi stagionali".

Il successo sul Pisa ha contribuito ad alzare il morale di tutto il gruppo. "Abbiamo dimostrato anche ai più scettici le potenzialità di questa squadra. Siamo stati capaci di una prestazione collettiva eccellente approcciando con grande cattiveria agonistica la gara, proprio come ci aveva chiesto il mister, e lanciando un messaggio chiaro al nostro caloroso pubblico ma anche agli avversari di quali fossero le nostre intenzioni. Non è stato facile accettare il mancato vantaggio dopo le numerose occasioni costruite nel primo tempo ma abbiamo dimostrato maturità e pazienza mantenendo la partita sui binari a noi più favorevoli e trovando poi la rete decisiva ad una manciata di minuti dal termine. Questo spirito deve contraddistinguerci anche nei prossimi impegni perché ogni gara ha una storia a sé. Va preparata settimanalmente nel migliore modo possibile con metodo e lavoro durante gli allenamenti".

Capello ha le idee chiare sulla prossima sfida all’Arechi contro la Salernitana. "Rappresenta la possibilità di dimostrare di aver compiuto un ulteriore step a livello di maturità e di continuità. In questa prima parte di stagione la Salernitana ha avuto chiare ed inaspettate difficoltà ma dispone delle risorse per uscirne fuori e tornare, non è da escludere, ai vertici di questo campionato. L’ambiente sarà un altro aspetto importante; troveremo un tifo caldissimo che li spingerà per novanta minuti. Non ci dovranno mancare personalità ed esperienza nella gestione delle varie fasi della partita. L’obiettivo è esprimere al meglio le nostre qualità osservando il nostro piano gara ma dimostrando di sapere soffrire se il corso della partita ci costringerà, magari, a indietreggiare".

Gianluca Bondielli