Carrarese-Catanzaro: sfida con defezioni e infortuni per i calabresi

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Torregrossa, Cherubini; Finotto. A disp. Ravaglia, Oliana, Fontanarosa, Bouah, Belloni, Capezzi, Milanese, Melegoni, Giovane, Manzari, Cerri, Shpendi. All. Calabro.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Ilie, Compagnon; Iemmello, Pittarello. A disp. Gelmi, Borrelli, Corradi, Paura, Maiolo, Coulibaly, Pontisso, Pagano, Seck, Arditi, Biasci, Buso. All. Caserta.

Arbitro: Monaldi di Macerata.

Assistenti: Belsanti di Bari e Emmanuele di Pisa.

Quarto ufficiale: Di Mario di Ciampino.

Var: Guida di Torre Annunziata.

Avar: Camplone di Pescara.

Stadio: dei Marmi (ore 15).

CARRARA – Diverse le defezioni in casa Catanzaro. Agli infortunati di lunga data come Antonini e D’Alessandro si sono uniti anche i due esterni Situm, indisponibile per circa due settimane, e Quagliata, fermato da una lesione muscolare che lo costringerà a restare lontano dai campi per almeno 2-3 settimane. Si sperava in un rientro quanto meno di Pontisso a centrocampo e di La Mantia per l’attacco ma mister Caserta ha preferito non portarli in panchina non essendo ancora al cento per cento. A questo punto si è visto costretto così a chiamare tre ragazzi della Primavera (Paura, Maiolo e Arditi) per completare la lista dei 23 convocati. A centrocampo ci sarà ballottaggio tra Ilie e Pagano mentre in avanti Pittarello è favorito come partner di Iemmello sull’ex di turno Biasci.

Gian. Bond.