Carrarese Cicconi, campionato senza limiti: "Il terzo posto non è un punto di arrivo"

Dopo la riattivazione atletica di ieri la Carrarese rientra nel vivo del lavoro oggi e domani con doppie sedute di allenamento. Ma nessuno degli infortunati è rientrato in gruppo. I vari Grassini, Capezzi, Morosini, Zuelli e Pinto stanno proseguendo i rispettivi programmi differenziati di recupero. All’appello mancava anche il difensore Di Gennaro, per un attacco influenzale. Regolarmente in campo, invece, Manuel Cicconi che aveva smaltito l’influenza a tempo di record per essere in campo a Pontedera. Proprio sulla vittoria del ’Mannucci’ è tornato il pupillo di Dal Canto: "E’ stata una gara equilibrata in cui abbiamo sfruttato tutto quello che si poteva con l’episodio del rigore che abbiamo cercato e trovato. Queste partite sporche vanno portate a casa per compiere un salto di qualità. Come con la Lucchese siamo stati determinati a vincere lottando su ogni pallone con quel ’sangue negli occhi’ che ci aveva chiesto il mister e che distingue le squadre che giocano per raggiungere obiettivi importanti da tutte le altre".

"Abbiamo chiuso il girone di andata – prosegue Cicconi – con ciò che abbiamo meritato perché certe partite, ad esempio con Recanatese e Pineto, sono state ’buttate’ mentre altre le abbiano riacciuffate per poi vincerle al fotofinish cosi come è accaduto con Pontedera, Spal e Ancona. La terza piazza non è un punto di arrivo anche se Cesena e Torres stanno provando la fuga. Nel gruppo c’è consapevolezza della nostra forza e qualità per cercare di migliorare. Non dobbiamo vivere di nessun rimpianto anche se contro la Torres rigiocherei la partita perché dopo un primo tempo con palle gol enormi siamo tornati a Carrara a mani vuote. Guardo al girone di ritorno e dico che realisticamente dobbiamo essere positivi perché siamo un gruppo solido con automatismi e certezze che possono farci decollare ulteriormente".

Riguardo alla sua stagione Cicconi, invece, glissa: "Prima di ogni considerazione personale c’è la squadra e da questo non si scappa. Personalmente cerco di essere utile come i miei compagni. Non mi nascondo e provo a essere un fattore, anche perché per come siamo impostati tatticamente vengo posto in risalto. È la prima volta che il mio score di reti è pari a zero dopo un girone ma sono fiducioso. Proverò a incidere di più oltre che con gli assist anche in zona gol nel ritorno perché la conclusione è, comunque, un qualcosa che ho nelle mie corde".

