Carrarese Comincia la sfida per la serie B. Calabro: "Serve qualcosa di straordinario"

Siamo arrivati alla doppia finale playoff e questa di andata per la Carrarese sarà la più difficile per svariate ragioni. In primis perché la squadra è tornata da Benevento soltanto lunedì ed è ripartita ieri per Vicenza senza avere la possibilità di fare neppure un vero allenamento. L’altro elemento a sfavore è di dover giocare in campo avverso, in uno stadio gremito, e contro una formazione di valore assoluto qual è appunto il Vicenza. "Dovremo fare qualcosa di straordinario – anticipa Antonio Calabro –. Avremo la vicinanza dei nostri tifosi che verranno numerosissimi a dimostrazione che anche loro, insieme a noi, ci credono enormemente. Del Vicenza c’è poco da dire. E’ bravo in entrambe le fasi. Dispone di mestieranti, giocatori fisici e strutturati. Quando sei in finale non puoi pensare di trovarti di fronte un avversario facile. Abbiamo visto video e incamerato informazioni specifiche su di loro in questo breve lasso di tempo anche perché se non passano 48 ore dalla gara precedente il reintegro non è mai completo quindi era inutile andare ad aggiungere cose".

La Carrarese col Vicenza parte ancora sfavorita ma finalmente un po’ tutti si sono accorti di lei. "Mah, noi abbiamo sempre saputo dentro di noi di essere una squadra forte. Erano gli altri piuttosto che non ci consideravano. Ho fatto la similitudine della cena di gala alla quale ci siamo intrufolati semplicemente perché all’inizio, tranne qualche rara eccezione, nessuno nominava la Carrarese. Sembrava che a questi playoff noi non ci fossimo. Non è che noi pensassimo di non poter essere presenti tra le grandi. Lo pensavano gli addetti ai lavori e si sono dovuti ricredere".

A livello di formazione si va a sensazioni visto che il mister pugliese non ha lavorato sul campo. In difesa probabile che Illanes sostituisca Coppolaro. Sulla corsia destra al posto dello squalificato Zanon giocherà Grassini o Belloni (in quest’ultimo caso ci potrebbe essere l’inversione di fascia con Cicconi come a Benevento). In mezzo Capezzi non sta benissimo e se non dovesse giocare il più rapido Zuelli dovrebbe essere in vantaggio su Della Latta. Davanti si va verso la conferma del solito trio anche se Panico, che le ha giocate tutte, e Finotto, alla terza gara in 8 giorni in un ruolo molto dispendioso, potrebbero non avere la solita brillantezza. Rimane l’incognita Capello che ormai stiamo aspettando come Godot. Sarà pronto almeno per uno scampolo di gara? Vedremo. Resta il fatto che tutta l’Italia stasera sarà a guardare la Carrarese. Questa è una partita in cui bisogna cercare di trovare e far ricorso anche alle energie più nascoste per riuscire a tenere in bilico la promozione sino alla partita di ritorno di domenica in uno stadio dei Marmi che diventerà un’autentica bolgia.

Gianluca Bondielli