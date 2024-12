Carrarese-Cosenza: Sfida Cruciale in Serie B allo Stadio dei Marmi

In Serie B ci sono le partite con le big, che suscitano grande richiamo e dove fare risultato rappresenta un’impresa da celebrare, e poi ci sono le “altre“. Quelle che magari fanno meno clamore perché giocate contro rivali dirette per la classifica ma che per questo valgono doppio. Carrarese-Cosenza di sabato è una di queste. Battere i calabresi avrebbe un valore altissimo per gli apuani che li caccerebbero a -7 da loro e creerebbero i presupposti per arrivare al giro di boa in una posizione di insperata tranquillità. Sarà importante perciò avere anche sabato uno stadio dei Marmi gremito, che possa sostenere e trascinare la squadra. La tifoseria carrarina aveva risposto alla grandissima col Pisa facendo registrare il sold out. Non è successo altrettanto contro il Palermo dove mancavano all’appello circa 500 spettatori.

Entrando nelle questioni di campo Calabro deve fare i conti con la squalifica di Giovane che gli fa perdere uno dei “polmoni“ della mediana. Potrebbe essere l’occasione per rivedere in cabina di regia Capezzi, con Schiavi spostato mezzala, o di tornare a quel 3-4-1-2 già varato nelle precedenti gare a Carrara contro Mantova, Cittadella e Pisa. Sul fronte opposto anche il Cosenza ha squalificato l’ivoriano Christian Kouan, centrocampista col minutaggio più alto della squadra. Per la seconda volta in stagione sabato tornerà nella sua Toscana il fucecchiese Massimiliano Alvini, tecnico dei cosentini. Gli è andata bene la “prima“ a Pisa ai primi di dicembre quando ha colto un rocambolesco e prezioso pareggio. I nerazzurri vincevano 2 a 0 e nella ripresa hanno sbagliato anche un rigore per poi essere raggiunti al 93’. E’ una sfida che può rappresentare un po’ il manifesto di una squadra che non molla mai.

Ieri alcuni giocatori (Cerri, Zanon e Zuelli) hanno trovato il tempo insieme ai tecnici Calabro e Padovano, di far visita agli ospiti della casa di riposo Regina Elena di Carrara. E’ stato un incontro simpatico nel quale i “nonni“ hanno raccontato aneddoti e ricordi sulle squadre passate della Carrarese. La visita, parte del progetto Carrarese Care, è terminata con uno scambio di regali nello spirito della tradizione natalizia.

La Carrarese ha fatto vari doni tra cui le maglie “special edition“ e ha ricevuto una coccarda natalizia realizzata a mano dagli ospiti della casa per anziani oltre che i ringraziamenti del direttore, Antonio Sconosciuto, e di tutto lo staff della struttura. "I regali li abbiamo ricevuti noi attraverso queste persone che sono la memoria storica della Carrarese coi loro ricordi – ha spiegato Calabro –. E’ emozionante vedere questi vecchi tifosi venire allo stadio facendo a fatica le scale. Sono un esempio per tutti di come le passioni vadano coltivate e tenute strette perché ti tengono vivo". Gabriele Guarino salterà il prossimo impegno contro il Cosenza. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto il difensore hanno evidenziato una distrazione muscolare alla regione flessoria dell’arto sinistro, con le terapie del caso già intraprese.