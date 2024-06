Carrarese Debutto in Coppa con il Catania. Sfida secca a Pisa, chi vince trova il Cagliari

La nuova stagione della Carrarese inizierà dalla sfida con il Catania. Non si tratta della prima di Serie B (per conoscere il calendario del campionato bisognerà il 10 luglio), ma del turno preliminare di Coppa Italia in programma fra poco più di un mese, domenica 4 agosto. I siciliani sono reduci da una stagione piuttosto travagliata, chiusa al 13° posto del girone C con 45 punti, a 6 lunghezze di ritardo dalla zona playoff e a 2 sole di vantaggio su quella playout. A rendere meno amara l’annata degli etnei è stata la vittoria della Coppa Italia di Serie C, ottenuta grazie al 5-4 complessivo inflitto in finale al Padova e valsa l’accesso agli spareggi per la promozione dai quali, però, Cianci e compagni sono stati eliminati ai quarti dall’Avellino.

Per arrivare al meglio all’esordio stagionale contro il Catania, la preparazione della Carrarese dovrebbe iniziare il prossimo 13 luglio a Pontremoli, come preannunciato dallo stesso tecnico Antonio Calabro. Il match Carrarese e Catania si disputerà in gara secca sul campo della meglio classificata nella stagione precedente, dunque la Carrarese, che tuttavia in quel periodo avrà lo stadio dei Marmi sottoposto al ’lifting’ di cui necessita. Il teatro dell’incontro, come annunciato, sarà quindi lo stadio Romeo Anconetani di Pisa. A tal proposito, l’amministratore delegato degli azzurri, Iacopo Pasciuti, ha annunciato sul canale YouTube della Diocesi di Massa Carrara che l’obiettivo di società e amministrazione comunale è di terminare i lavori entro la fine di settembre, con la speranza anche di anticipare di qualche tempo il traguardo.

Diverse le opere da effettuare: "I lavori principali – ha spiegato Pasciuti – saranno la sostituzione del terreno di gioco, l’installazione dei tornelli agli ingressi e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione. Svolti questi, che richiederanno più tempo e più risorse, abbiamo altre prescrizioni che la Lega di Serie B ci ha notificato nei giorni scorsi relativamente alla struttura di sala stampa, spogliatoi e ai posti a sedere". A ciò si andranno ad aggiungere altri interventi che verranno definiti nei prossimi giorni in collaborazione con il Comune. I tifosi, quindi, dovranno aspettare almeno la quarta-quinta giornata di campionato prima di vedere gli azzurri a Carrara.

Qualora la Carrarese riuscisse a superare i catanesi nel turno preliminare di Coppa accederebbe ai trentaduesimi di finale e verrebbe inserita nella parte sinistra del tabellone, dove ad attenderla, per le squadre di serie A, c’è già il Cagliari.

