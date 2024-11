Carrarese Derby, prevendita anticipata. E’ caccia al biglietto per la sfida col Pisa

E’ partita eccezionalmente già da lunedì pomeriggio la prevendita di Carrarese-Pisa, sfida che non dovrebbe avere problemi nel far registrare lo stadio pieno anche per i riscontri che si stanno avendo in questo primo giorno e mezzo d’apertura. Il Gos (Gruppo Operativo di Sicurezza) ha disposto la prescrizione della vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Pisa solo per il settore ospiti, a loro esclusivamente dedicato, nel limite della sua capienza di 620 posti. Ebbene il settore è già andato esaurito e non è escluso a questo punto che, così come era stato fatto per la finale playoff col Vicenza, possa arrivare una deroga alzando la capienza a 900 posti.

Anche a Carrara la caccia al biglietto è serrata ed il sito Ticketone è più volte andato in tilt indicando come esauriti tutti i settori tanto che molti tifosi hanno preferito recarsi fisicamente nei punti vendita. I prezzi, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita, sono i seguenti: Gradinata € 15,00, Tribuna Laterale € 25,00, Tribuna Centrale € 40,00, Tribuna d’Onore € 60,00. La riduzione è valida per donne, over 75 anni ed under 12 anni. E’ previsto l’ingresso gratuito per gli infanti, senza diritto di posto, nel Settore Tribuna dello stadio. Sempre nella giornata di ieri è arrivata l’ordinanza della sindaca che ha aumentato la capienza dello stadio, come per le precedenti gare, portandola a 4194 posti.

Nella settimana di preparazione al derby c’è stato un gradito fuori programma per alcuni protagonisti della cavalcata azzurra della stagione passata. A Villa Egidio, in provincia di Latina, si è tenuta, infatti, la cerimonia di consegna dei premi del Gran Galà del Calcio (Italian Football Awards) che ha coinvolto calciatori e addetti ai lavori dalla serie A alla serie C. Per la Carrarese sono stati premiati i giocatori Marco Bleve e Nicolas Schiavi, rispettivamente come miglior portiere e miglior centrocampista del girone B della serie C della stagione 2023/2024, mentre il riconoscimento quale miglior addetto stampa del girone B è andato all’apuana Giulia Lucetti.