Carrarese Domani appuntamento con la storia: "Vogliamo battere il Vicenza a tutti i costi". Calabro suona la carica: "Siamo concentrati sull’obiettivo e ci crediamo. I rigori? Ci stiamo allenando ma cercheremo di vincere prima la gara"

Si è arrivati all’ultimo atto. La Carrarese di Antonio Calabro prepara l’assalto finale. Domenica le servirà una vittoria in casa per alzare il trofeo ed andare in Serie B.

Mister, ormai è diventata una finale secca?

"Non direi. C’è stata un’andata, giocata sul loro campo con tanti tifosi loro, e adesso ci sarà un ritorno sul nostro campo e con tanti tifosi nostri. La partita d’andata ha avuto un valore importante tanto quanto lo avrà quella di domenica. Noi siamo contenti, soddisfatti e concentrati perché vogliamo chiudere il cerchio sul traguardo che ci siamo prefissati".

Si dice sempre che le finali non si giocano ma si vincono. Concorda?

"Sono d’accordo ma a che la prestazione è importante. Se non avessimo fatto quella a Vicenza non so come ne saremmo usciti. Vogliamo vincere a tutti costi come del resto lo vorranno loro. Siamo concentrati sull’obiettivo da tanto tempo e ci crediamo. Sappiamo che è un evento storico per la città di Carrara. Scuramente i numeri rimangono e il fatto di essere arrivati in finale per Carrara è importante ma è ancora più importante vincerla. Tutto scemerà o prenderà valore a seconda di come finirà questa gara".

Sentite il peso di questa finale?

"Dobbiamo essere bravi, almeno io, a isolare la squadra. Ci fa piacere l’entusiasmo che si è alimentato nella gente ma quando io facevo queste competizioni da calciatore avevo voglia di avere la maggior serenità possibile aspettando la partita per tirare fuori solo in campo quello che necessitava".

Giocare alle 17,30 cambierà qualcosa? Vi state allenando a quell’ora?

"Non abbiamo mai fatto allenamento a seconda dell’ora in cui si giocava la partita. Si prevede una giornata calda e le energie sono sempre meno ma io ho una rosa ampia da cui poter attingere nei momenti di difficoltà".

I rigori li state provando?

"Lo facciamo a fine allenamento da quando sono iniziati playoff ma cercheremo di vincerla prima, con la serenità che ci ha sempre contraddistinto senza farci coinvolgere troppo dall’ambiente euforico che ci circonda. Dobbiamo fare la Carrarese; se facciamo quello che abbiamo sempre fatto durante l’anno io sono fiducioso".

Si aspetta qualcosa di diverso dal Vicenza?

"Sicuramente non perderà il proprio dna di essere una squadra molto compatta difensivamente e affidarsi alle ripartenze. Una squadra che cerca di portare a casa il risultato con una strategia che sinora ha dato i suoi frutti se è vero che ha subito solo un gol su rigore. Mantenendo questa prerogativa è in grado anche di cambiare assetto".