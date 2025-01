Carrarese Feste finite, si torna a lavorare. Schiavi: "Abbiamo recuperato energie"

Feste finite per la Carrarese, tornata al lavoro martedì dopo la pausa natalizia. Una sosta che, secondo Nicolas Schiavi "è stata importante per recuperare le energie fisiche e mentali. Abbiamo terminato l’anno con tanti impegni ravvicinanti – ha detto il centrocampista azzurro –, perciò, nonostante fossimo reduci da un ottimo periodo di forma, questa pausa è arrivata nel momento giusto".

Il classe ‘95 argentino ha parlato anche delle grandi sfide che attendono gli apuani in trasferta contro il Pisa lunedì 13 e in casa con lo Spezia domenica 19: "La nostra forza – ha detto – è sempre stato focalizzarci su ogni impegno come se fosse unico e ultimo. Pertanto non mi spingerei troppo oltre, comunque ogni partita da qui a fine stagione rappresenterà uno scoglio difficile da superare. Pisa e Spezia stanno disputando un campionato di grande spessore e a più riprese hanno dimostrato di possedere grandi qualità individuali e collettive. Servirà una Carrarese concentrata e caparbia, dovremo scendere in campo consapevoli di dover disputare partite ai limiti della perfezione per ottenere dei punti. Tuttavia sono fiducioso che venderemo cara la pelle e scenderemo in campo con la voglia di imporre la nostra identità di gioco".

Mentre in riferimento al rendimento personale e di squadra l’ex Juve Stabia ha sottolineato come sia "prematuro tracciare bilanci" anche se ciò non toglie "di essere soddisfatto della stagione. Del resto giocare con continuità mi consente di essere in fiducia e di acquisire sempre più esperienza in questa categoria. Come squadra abbiamo dimostrato di essere sempre sul pezzo senza sfigurare. Stiamo affrontando le gare con equilibrio e consapevolezza cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati ad agosto, ma non possiamo permetterci il lusso di pensare che d’ora in avanti possa prospettarsi un campionato in discesa per noi".

Per quanto riguarda i rumors sul divieto di trasferta dei tifosi spezzini per la partita in programma allo stadio dei Marmi’ il 19 gennaio, ancora nessuna comunicazione ufficiale, per cui servirà attendere la riunione del Gos di inizio settimana prossima. Resiste quindi anche l’ipotesi di una possibile apertura del settore ospiti ai possessori di fidelity card come accaduto per i tifosi carraresi nel match d’andata al Picco, secondo il principio di reciprocità solitamente seguito in questi casi.