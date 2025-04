Carrarese Giovani e Fivizzanese: trionfi in Coppa Toscana e promozione

La stagione che è appena terminata non si è portata via solo il ricordo delle splendide vittorie di Carrarese Giovani e Fivizzanese, ovviamente in stretto ordine alfabetico, i primi in Coppa Toscana, traguardo che gli ha consegnato il passaporto alla Prima Categoria. Palcoscenico conquistato anche dai medicei che, dalla quarta giornata hanno fatto sventolare la loro bandiera sul tetto più alto del campionato di Seconda Categoria.

In questi indimenticabili ultimi nove mesi tante altre vicende hanno trovato spazio sui giornali e (soprattutto) nel cuore della gente, quella gente che abitualmente ad ogni esibizione della propria squadra dei propri beniamini ha finito per riversarsi finalmente numerosa sulle tribune per far sentire il proprio calore e il massimo del sostegno. Pensiamo di non fare torto a nessuno se riconosciamo i voti più alti a Carrarese Giovani e Fivizzanese (voto 10) a questi, aggiungiamo Monzone, San Vitale e Villafranchese (voto 9) confermatesi nell’area nobile degli spareggi-promozione che prenderanno piede domenica 27 aprile, mini torneo al quale partecipa il Migliarino.

