Carrarese Guarino, prima rete in cadetteria: "L’unico rammarico è non aver vinto la gara"

Comandare la difesa della Carrarese a vent’anni. Gabriele Guarino, superati i problemi fisici che ne hanno compromesso l’utilizzo nella prima parte di stagione, si è preso la titolarità in squadra da tre giornate in un ruolo cruciale del pacchetto arretrato. Finora non ha “toppato“ una prestazione e sabato a Reggio Emilia ha segnato anche il suo primo gol in Serie B.

"Vedere quella palla entrare è stata un’emozione incredibile – ha commentato la sua rete il ragazzo nativo di Molfetta –. Ancora di più perché ho segnato il gol del vantaggio e di fronte al settore dei nostri tifosi. L’unico rammarico della giornata è stato di non essere riusciti a tornare a casa con i tre punti. Credo, infatti, che la partita di sabato sia stata positiva nel suo complesso. Abbiamo affrontato una squadra tosta, probabilmente più esperta di noi, e che poteva sfruttare il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. Per larghi tratti della gara abbiamo tenuto il pallino del gioco; siamo andati in vantaggio per due volte dimostrando grande fluidità nella manovra e cinismo nelle situazioni create, poi, soprattutto dopo il secondo gol, non avremmo dovuto abbassarci come invece è accaduto concedendo campo ai nostri avversari e favorendo la loro reazione. Ad ogni modo, la squadra ha dimostrato ancora una volta la propria identità; ho percepito forte determinazione dal fischio d’inizio e la strada intrapresa in queste ultime gare è certamente quella giusta. Sono fiducioso per il proseguo di stagione che ci imporrà altre sfide importanti e decisive. In ogni caso resterà una partita che non dimenticherò mai per le emozioni personali vissute".

Guarino si è detto soddisfatto dello spazio che gli sta riservando Antonio Calabro. "Ho passato tanto tempo lontano dai campi per un infortunio fastidioso. Ora sto incrementando il minutaggio e trovando quella continuità di prestazioni che forse prima mi mancava. Voglio cercare di crescere e migliorarmi sempre di più, aiutando al contempo la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali".

Il prossimo impegno sarà contro la Cremonese allo stadio dei Marmi. "Da qui a fine campionato mancano undici partite, tutte battaglie da provare a vincere a prescindere dal nome dell’avversario. La Cremonese, nonostante è una squadra di alle grandi qualità tecniche e con obiettivi ben diversi dai nostri. Servirà una Carrarese determinata e coraggiosa, come in casa abbiamo sempre dimostrato, e con una grande voglia di imporre, da subito, il nostro marchio al match senza alcun tipo di timore reverenziale. Sono fiducioso che sapremo vendere a caro prezzo la nostra pelle, sospinti anche dalla nostra gente che è in grado di sostenerci nei vari momenti della gara".