Carrarese Guarino tiene sulle spine Calabro. A Bolzano torna il centrocampo a cinque

Servirà una Carrarese da battaglia domenica allo stadio ’Druso’ per tenere testa ad un Sudtirol molto fisico che fa dell’intensità una delle sue prerogative principali. Non è da escludere, quindi, che Calabro possa pensare ad una squadra più robusta per reggere meglio l’urto degli altoatesini. Potrebbe rivedersi di conseguenza un centrocampo a cinque con Schiavi, Giovane e Zuelli a comporre la cerniera centrale mentre davanti verrebbe lasciato solo Finotto supportato da un compagno. Cherubini, Torregrossa o lo stesso Melegoni si candiderebbero nel caso come sottopunta. Dietro la Carrarese sta provando a tutti i costi il recupero di Guarino che pur essendo il difensore più giovane è anche quello più prestante e con maggiori centimetri. Sarebbe importante averlo in campo, viste le concomitanti assenze di Coppolaro e Illanes, per contrastare un attacco biancorosso temibile per stazza e fisicità.

Bolzano non è proprio dietro l’angolo ma i tifosi carrarini non si stanno facendo scoraggiare dagli oltre 400 chilometri di distanza. Ieri erano già oltre duecento i supporters azzurri che avevano acquistato il biglietto per il settore ospiti che al ’Druso’ può ospitare sino a 624 spettatori. Continuando di questo passo la Carrarese potrà contare anche in Alto Adige su un bello zoccolo duro di fedelissimi pronti a sostenerla in una trasferta fondamentale in ottica salvezza.

La squadra apuana troverà come arbitro una vecchia conoscenza. La designazione per Sudtirol-Carrarese è ricaduta, infatti, su Alberto Santoro di Messina che ha già diretto gli azzurri ben 9 volte con un bilancio in equilibrio visto che sono arrivate 4 vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio. I precedenti risalgono quasi tutti alla serie C. Solo una volta quest’anno Santoro si è imbattuto nella Carrarese. E’ capitato lo scorso 25 gennaio a Castellammare di Stabia nella partita persa per 2-1 con la Juve Stabia. La sfida per la quale è tristemente ricordato rimane, però, la semifinale di ritorno dei playoff di C del 17 luglio 2020 al San Nicola quando il Bari si impose per 2-1 ai supplementari sancendo l’eliminazione dei marmiferi. Santoro ha arbitrato una sola volta in B anche il Sudtirol nella sconfitta di Catanzaro (3-0). I precedenti coi biancorossi sono 6: 3 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria. Santoro avrà come assistenti Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Mattia Politi di Lecce. Il quarto ufficiale sarà Domenico Mirabella di Napoli mentre al Var siederà Niccolò Baroni di Firenze, Avar Antonio Di Martino di Teramo.

Gianluca Bondielli