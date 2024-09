Carrarese Il capitano sprona la squadra. Imperiale: "Ci vuole più cura nei dettagli"

Il derby con lo Spezia arriva in un momento delicato e non ne fa mistero il capitano degli azzurri Marco Imperiale. "Di sicuro il clima nello spogliatoio non è allegro – dice –. Com’è giusto che sia, si respira un’aria abbastanza pesante perché abbiamo fatto solo 3 punti in 5 partite ma siamo consapevoli del fatto che bisogna continuare su questa strada. Dobbiamo proseguire negli allenamenti e aspettare di raccogliere i frutti del nostro lavoro, sperando già da domenica". Di fronte gli azzurri si troveranno di fronte una delle rivali per antonomasia. "I pensieri che passano per la testa alla vigilia di una partita del genere sono tanti e tutti di gruppo, di squadra. Ci teniamo a far bene in ogni partita e vogliamo fare risultato sempre, ma è logico che in un derby come questo la partita e i tre punti sono ancora più sentiti".

La Carrarese fin qui non è dispiaciuta sul piano del gioco ma è la classifica a languire. Imperiale ha la sua idea su cosa manca alla squadra per fare quell’ulteriore passo in avanti. "Secondo me manca la cura del dettaglio. E’ questo l’aspetto che ci può aiutare a fare la differenza per raccogliere più punti possibili perché nonostante in queste cinque giornate la prestazione non sia mai mancata abbiamo ottenuto soltanto una vittoria".

Nonostante le quattro sconfitte in cinque gare quella che non è mai mancata è stata la vicinanza dei tifosi. "Loro ci stanno sempre vicini a prescindere dal fatto che giochiamo in casa o fuori; in particolar modo quest’anno dove le trasferte sono ancora più lunghe. La loro presenza non è mai mancata e sono sicuro che ci saranno sempre e ci daranno una mano sempre e comunque".

Per dirigere la delicata sfida Spezia-Carrarese è stato scelto dall’Aia un fischietto esperto e affidabile come l’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, visto spesso in A. Come suoi assistenti sono stati assegnati Alessio Berti della sezione di Prato e Andrea Zingarelli della sezione di Siena. Il ruolo di quarto ufficiale verrà ricoperto, invece, da Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato. Completano la squadra arbitrale il Var Giacomo Camplone della sezione di Pescara e l’Avar Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore.

Ieri la squadra, sotto la guida dell’allenatore Antonio Calabro e del suo staff tecnico, ha svolto un’unica seduta mattutina caratterizzata da esercitazioni tattiche in campo con una partita finale che ha coinvolto tutti gli effettivi della rosa. Nel pomeriggio sono stati ospiti del Carrarese Official Store i giocatori Finotto, Oliana e Zanon, che hanno firmato autografi ai tifosi.

Gianluca Bondielli