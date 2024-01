Carrarese Manita alla seconda della classe. Azzurri entusiasmanti, travolta la Torres

CARRARESE

5

TORRES

1

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale (76’ Coppolaro); Grassini, Della Latta (66’ Cerretelli), Schiavi (76’ Capezzi), Palmieri (66’ Morosini), Cicconi; Panico, Capello (80’ Belloni). A disp. Mazzini, Tampucci, Maccherini, Zanon, Giannetti. All. Calabro.

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda (46’ Liviero), Antonelli, Dametto; Zecca (76’ Fabriani), Giorico, Mastinu (66’ Cester), Zambataro (46’ Goglino); Ruocco; Scotto, Diakite (66’ Menabò). A disp. Garau, Petriccione, Pinna, Siniega, Nunziatini, Lora, Verduci, Masala. All. Greco.

Arbitro: Lovison di Padova; assistenti Catani di Fermo e Parisi di Bari; quarto ufficiale Calzavara di Varese.

Marcatori: 5’ e 65’ Panico (C), 42’ Palmieri (C), 71’ Capello (C), 75’ Morosini (C), 83’ Scotto (T).

Note: spettatori 1382 per un incasso di 8608 euro; ammoniti Ruocco, Imperiale, Zecca, Greco, Dametti; recupero 2’ e 1’.

CARRARA – La Carrarese c’è ancora e lo ha dimostrato ieri surclassando la seconda in classifica. Partita magistrale dei marmiferi che hanno finalmente segnato a raffica infliggendo una sconfitta umiliante alla Torres. Il tecnico Calabro ci ha messo del suo proponendo una squadra più aggressiva con Palmieri e Panico dietro a Capello. Gli azzurri hanno sbloccato il risultato già al 5’ su un calcio da fermo studiato che ha portato alla sponda sul secondo palo di Imperiale per la stoccata di Panico. La Torres ha accusato il colpo ma con Zecca al 15’ ha costretto Bleve ad un bell’intervento ad una mano. La Carrarese non si è accontentata del vantaggio e al 25’ Schiavi si è coordinato bene da fuori cogliendo il palo con un tiro di controbalzo. Zaccagno è stato impegnato più volte ma nulla ha potuto al 42’ sul gran fendente di Palmieri servito da Capello.

Nella ripresa i sardi hanno provato il tutto per tutto cambiando due uomini e mettendosi con quattro giocatori offensivi. Dietro hanno lasciato varchi invitanti. Panico al 1’ ha costretto Zaccagno alla parata in due tempi e Palmieri all’8’ lo ha graziato calciando fuori su assist di Imperiale. Gli isolani hanno costretto Bleve a una difficile parata su Scotto prima che la Carrarese dilagasse. Panico è stato lesto a ribadire in rete una conclusione dal limite di Palmieri smanacciata fuori dalla porta da Zaccagno. Pochi minuti più tardi anche Capello, su filtrante di Schiavi, ha battuto il portiere in uscita. Al 75’ Morosini ha insaccato da pochi passi il cross basso di Panico. La Torres ha siglato il gol della bandiera al 38’ su rigore procurato da Menabò e trasformato da Scotto.

Gianluca Bondielli